De druk op toptrainer Arne Slot bij Liverpool lijkt een kookpunt te bereiken na de pijnlijke uitschakeling in de beker bij Manchester City. Na het 4-0 verlies vond er al een spoedoverleg plaats.

Het seizoen voor Slot en zijn mannen bij Liverpool gaat van kwaad tot erger. The Reds kunnen eigenlijk al geen kampioen meer worden en moeten door hun huidige vijfde plek zelfs aan de bak om Champions League veilig te stellen. Ook in de FA Cup is het avontuur klaar. Zaterdag verloor Liverpool kansloos met 4-0 bij Manchester City.

Spoedoverleg

Deze afgang resulteerde in een spoedoverleg. Na het laatste fluitsignaal in het Etihad Stadion kwamen de spelers van Liverpool bijeen in de kleedkamer voor een crisisoverleg, zo melden meerdere Britse media. Wat de concrete uitslag van het overleg wordt, is nog niet bekend. Oud-trainer van Real Madrid en Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, wordt al langere tijd in beeld gebracht als Liverpools beoogde opvolger voor Slot.

Excuses Virgil van Dijk

Na het spoedoverleg maakte aanvoerder van Liverpool en Oranje openlijk een lange excuses richting de aanhang van zijn club. "We hebben onze fans teleurgesteld, onszelf en de coach", zo begon de Nederlandse centrale verdediger. "Vooral de manier waarop we in de tweede helft speelden, moet iedereen pijn doen. Het doet mij in ieder geval pijn. Ik kan de fans alleen maar mijn excuses aanbieden voor wat we hebben laten zien."

Champions League laatste strohalm voor Slot

Na de uitschakeling in de beker is de Champions League de laatste strohalm voor Slot, mits hij niet vroegtijdig de laan wordt uitgestuurd. Woensdagavond neemt Liverpool het namelijk in de kwartfinale van 'Het Miljoenenbal 'op tegen de regerend kampioen PSG.