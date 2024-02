Doorgebrande lamp zorgt voor minutenlange onderbreking bij FC Utrecht - Heracles Almelo

Het afgelopen jaar zijn er regelmatig wedstrijden gestaakt vanwege voorwerpen op het veld, maar FC Utrecht - Heracles Almelo werd vrijdagavond vanwege een hele opmerkelijk reden stilgelegd. Een stadionlamp in De Galgenwaard was doorgebrand en dus moest de wedstrijd vanwege de veiligheid tijdelijk gestopt worden. Uiteindelijk duurde de onderbreking ongeveer acht minuten.

De wedstrijd was een half uur onderweg toen scheidsrechter Jochem Kamphuis de wedstrijd moest stilleggen. Hij reageerde bij ESPN: "Ik zag eerder al rook bij de tribune vandaan komen. Ik kreeg van de vierde man te horen dat het stilgelegd moest worden. Er is een lamp doorgebrand en ze willen uitzoeken wat er aan de hand is. Het gaat om veiligheid van de supporters."

Tijdens het interview werd duidelijk dat beide teams weer verder konden spelen en dus was FC Utrecht-trainer Ron Jans er als de kippen bij om Kamphuis weg te trekken voor de camera: "We gaan liever voetballen dan interviewen, toch?" Bekijk de beelden hieronder.