Dordrecht - Emmen kort onderbroken wegens onweer: scheids kiest voor veiligheid

Het seizoen van Roda JC is geëindigd in een drama. De nummer 3 van de Keuken Kampioen Divisie werd in de eerste ronde van de play-offs overklast door NAC, dat Roda JC een inktzwart einde van een toch al turbulent seizoen bezorgde. Na de 3-1 in Breda won NAC in Kerkrade met 5-0 (8-1 in totaal) en gaat naar de halve finales.