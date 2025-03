Drama compleet voor Dirk Kuijt: doek valt razendsnel voor club van oud-international na dramatisch seizoen

Het ging al langere tijd niet goed met het Belgische Beerschot, de club waar Dirk Kuijt trainer is, maar het doek is nu definitief gevallen. De hekkensluiter verloor zelf eerder dit weekend met 1-0 van STVV en zag zondag concurrent Cercle Brugge een punt pakken waardoor handhaving onmogelijk is.

Het is pas maart, maar Beerschot is nu al gedegradeerd uit de Belgische Pro League. Het bijzondere competitiesysteem met een speciale degradatiepoule tussen de vier onderste ploegen had nog redding kunnen brengen, maar met nog vijf wedstrijden te gaan is het doek al gevallen. De onderste twee ploegen degraderen direct naar de Challenger Pro League, het tweede niveau bij onze zuiderburen.

Wonder nodig

Kuijt had de hoop nog in leven kunnen houden door zaterdagmiddag van STVV te winnen. Het bleek uiteindelijk een zeer moeilijke opgave, want al na zes minuten kreeg Beerschot een rode kaart. Het thuispubliek kon niet vermaakt worden en de wedstrijd werd met een betreurende 0-1 verloren.

Kuijt en Beerschot zaten daardoor in de wachtkamer en moesten hopen dat KV Kortrijk zondagmiddag zou winnen van Cercle Brugge. Het begon hoopvol voor de oud-international toen Kortrijk al snel op voorsprong kwam. Die ploeg kreeg echter ook al heel rap een rode kaart en Cercle draaide de wedstrijd vervolgens om. Het tiental van Kortrijk redde in de blessuretijd nog een punt, maar het 2-2 gelijkspel kon Kuijt niet redden. Hij is met Beerschot definitief gedegradeerd.

Aanvoerder weg

Het zit Kuijt ook niet mee bij de Belgische club. In februari kreeg hij vlak voordat hij zijn wedstrijdbespreking voor de wedstrijd tegen Genk wilde beginnen een telefoontje van de club. Hij mocht zijn aanvoerder Thibaud Verlinden niet opstellen. Uiteindelijk werd Verlinden verkocht aan OH Leuven.

Daarnaast heeft Beerschot niet eens een trainingsveld. Vanwege drainageproblemen aan het trainingsveld traint Beerschot noodgedwongen op de kunstgrasvelden van KVC Wilrijk. Ondanks alles wil de oud-international niet weg uit België. Onlangs heeft de Katwijker een huis gekocht in Antwerpen en ziet hij zijn toekomst in België. Of dat ook bij Beerschot gaat zijn, dat moet nog blijken.

Ondanks de magere sportieve prestaties dit seizoen, en de bestuurlijke onrust bij Beerschot, vindt Kuijt het fijn om in België te wonen en werken. "En toch voel ik me op mijn plek", zei hij onlangs in Het Nieuwsblad tegen zijn gespreksgenoot Jan Boskamp.