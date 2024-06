Dramatisch Oranje na afgang tegen Oostenrijk als derde naar achtste finales

Een dramatisch Nederlands elftal heeft een pijnlijke nederlaag geleden tegen Oostenrijk. Het derde duel in de groepsfase van het EK eindigde in een 2-3 nederlaag. Daarmee moet de ploeg van Ronald Koeman het doen met de derde plek in de poule achter Oostenrijk en Frankrijk.

Het Nederlands elftal kon voorafgaand aan het duel met Oostenrijk nog eerste, tweede of derde in de poule worden. Bij een overwinning van Oranje en een verlies van Frankrijk zou Oranje als eerste eindigen. Bij een overwinning van beiden was de tweede plek binnen. Bij een nederlaag was de derde plek een feit.

De rapportcijfers voor Nederland na duel met Oostenrijk: Joey Veerman zakt compleet door het ijs Oranje heeft de koppositie in de groep op een dramatische wijze weggegeven. Er was totaal geen organisatie tegen een agressief spelend Oostenrijk. Nederland werd aan de rechterkant volledig overlopen en was defensief teleurstellend zwak. Kinderlijk liet men mannetjes lopen, waardoor Oostenrijk gemakkelijk dreigend werd. Een topper is dan ook niet aan te wijzen na deze verliespartij.

Dramatische start voor Oranje

De ploeg van Ronald Koeman begon dramatisch aan het duel tegen Oostenrijk. Al in de zesde minuut kwam Oranje door een eigen doelpunt op achterstand. Donyell Malen gleed een voorzet van Alexander Prass keihard achter Oranje-doelman Bart Verbruggen: 0-1.

Pijnlijke wissel voor Joey Veerman

Oranje speelde een slechte eerste helft, maar creëerde via Malen nog wel een gigantische kans. Malen werd één-op-één gestuurd, maar raakte de bal compleet verkeerd en zag zijn schot rakelings langs de paal gaan. Daarna kwam een pijnlijk moment voor Joey Veerman. De Volendammer van PSV werd al in de 34e minuut gewisseld voor Xavi Simons.

Droomstart na donderspeech Koeman

Oranje schoot uit de startblokken in de tweede helft. Na een donderspeech van Koeman stond zijn ploeg binnen twee minuten op gelijke hoogte. Cody Gakpo werd bediend door Xavi Simons, die hard in de verre hoek binnen schoot: 1-1.

Opnieuw een achterstand

Lang kon Oranje niet genieten van de gelijkmaker. In de zestigste minuut kopte Romano Schmid Oostenrijk naar de voorsprong. Uit een voorzet van Florian Grillitsch kon Schmid vrij binnenkoppen. Daarmee moest Oranje weer op jacht naar de gelijkmaker.

Memphis Depay is los

Memphis Depay werd dit seizoen veel bekritiseerd, maar zette Oranje een kwartier voor tijd wel op gelijke hoogte. De spits kreeg de bal van Wout Weghorst en schoot met een volley hoog in het doel: 2-2. Er was nog even twijfel of hij de bal met de hand meenam, maar aan die twijfel werd een einde gemaakt door de VAR.

Derde achterstand voor Oranje

Opnieuw kwam Oranje razendsnel op achterstand. Marcel Sabitzer schoot de bal prachtig achter Bart Verbruggen. En het leek zelfs 2-4 te worden voor de Oostenrijkers, maar de goal van Christopher Baumgartner werd wegens buitenspel afgekeurd.

Nederland eindigt als derde

Met de 2-3 nederlaag van Oranje tegen Oostenrijk eindigt de ploeg van Ronald Koeman als derde in de poule. Tegenstander Oostenrijk eindigt verassend genoeg als eerste in de poule door het gelijke spel van Frankrij tegen Polen. Tegen wie Oranje het opneemt, is nog niet bekend.

