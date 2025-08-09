Andy van der Meijde is een oud-topvoetballer die goed in de markt ligt, maar niet alles wat hij aanraakt verandert in goud. Een nieuw project dat de markante Van der Meijde gaat beginnen, gaat plots niet door. Dat is een domper voor hem, maar ook voor Gordon.

Samen met de zanger (57) zou Van der Meijde (45) een nieuw televisieprogramma gaan maken voor SBS6. Daar sprak de oud-voetballer al openlijk over, maar nu gaat het hele feestje niet door.

"In mei hebben we inderdaad aangegeven bezig te zijn met de ontwikkeling van een nieuw programma met Gordon en Andy voor SBS6", aldus een woordvoerder van Talpa Network in gesprek met ANP. "Dat heeft uiteindelijk niet tot een programma met beiden geleid."

Dat terwijl de naam van het programma al bestond. In Lieve Gordon en Andy zouden de twee mensen met problemen gaan helpen, zo vertelde Van der Meijde destijds. Die droom gaat in rook op.

Bij Andy in de Auto

De twee bleken in het verleden een succesvol duo. Een aflevering van Bij Andy in de Auto met Gordon als autogast werd uitstekend bekeken en ook buiten hun comfortzone konden de twee goed overweg. Zo gaven ze samen via een livestream commentaar tijdens het Eurovisie Songfestival.

Het is niet de eerste televisiedomper van Van der Meijde. Bij Andy in de Auto wordt sinds kort ook op televisie uitgezonden, maar daar is het absoluut geen succes. Er keken naar de eerste afleveringen op Veronica nog geen 30.000 mensen.

Vriendin opgelicht

En dan was er nog vervelend nieuws over de partner van de veelbesproken oud-voetballer van onder meer Ajax, Internazionale en het Nederlands elftal. ZIjn geliefde Melisa Schaufeli werd deze zomer keihard opgelicht. Ze is duizenden euro's kwijt nadat ze klikte op een phisingmail en kan fluiten naar haar geld. Het ging naar verluidt om 7.500 euro.

Dat geld terughalen bij betaaldienst PayPal blijkt zo makkelijk niet. "Ik kan gewoon nergens mensen bereiken die me kunnen helpen. Niemand belt je. Je hebt geen contactpersoon, alles gaat via chat en mail. Iedere keer komen ze met een ander antwoord. Het is echt verschrikkelijk."