Dringend advies voor 'rasentertainer' Noa Lang na kampioenschap PSV: 'Iedereen ziet dat hij bepalend kan zijn'

Noa Lang is kampioen geworden met PSV, voor de tweede keer op rij. Voor hemzelf voelde het eerste kampioenschap niet echt van hem, vanwege zijn blessure. Maar deze mag zeker wel onderdeel zijn van de prijzenkast van Lang, vindt Robert Maaskant. "Ik vind het fantastisch dat het lukte."

Noa Lang was dolblij na afloop van Sparta-PSV, waar de Eindhovenaren de titel pakten. Hij droeg absoluut zijn steentje bij dit jaar. In zijn woorden heeft hij de Eredivisie meermaals 'heet gemaakt'. Op cruciale momenten scoorde hij voor PSV, zoals bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Feyenoord. Die twee doelpunten brachten al het geloof op een kampioenschap weer terug in Eindhoven.

Beluister de speciale aflevering van De Maaskantine

Talent van Lang

Dat terwijl Lang in de winter dichtbij een overstap was naar het Italiaanse Napoli. Nadat deze transfer niet doorging, was Lang even uit vorm en teleurgesteld. Toch richtte hij zich weer op en lijkt een transfer in de zomer onvermijdelijk, denkt Robert Maaskant. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine legt hij uit waarom. "Lang is in onze hoofden nog 19 of 20, maar hij is gewoon al 26."

Dit is Noa Lang: van Ajax-pak bij Feyenoord tot lastpak bij PSV, rappen als Noano én landelijke aandacht met 'prrrt' Noa Lang is een van de meest besproken spelers in zowel de selectie van het Nederlands elftal als de Eredivisie. Hij heeft zichzelf de bijnaam 'lastpak' gegeven, bouwt aan een rapcarrière onder de artiestennaam Noano en staat bekend om zijn uitgesproken interviews. Dit weten we over PSV-uitblinker Noa Lang, die zijn tweede kampioenschap op rij aan zijn erelijst kan toevoegen.

Daarmee wil hij zeggen dat het al een ervaren prof is. "Hij moet toch nog een stap gaan maken", oordeelt Maaskant. Zoals hij al eerder zei, ziet hij Lang wel in Engeland spelen. "Dat hij daar dan als een Paul Gascoigne of Eric Cantona rondloopt in Engeland. Iemand die briljante dingen doet, maar soms een beetje een rare is."

Dit is de vriendin van Noa Lang: Blossom Blue, moeder van drie en partner van de markante PSV-kampioen Noa Lang en Blossom de Weerd kunnen hun geluk niet op, nu de flamboyante PSV'er voor de tweede keer op rij landskampioen is geworden. Lang is één van de meest besproken spelers in de Eredivisie, maar wat weten we over zijn partner?

Volwassenheid

Maaskant denkt hij intussen wel de volwassenheid heeft om zo'n dergelijke stap te maken, na een goed seizoen bij PSV. "Dat zou ik hem wel gunnen. Iedereen ziet dat hij bepalend kan zijn, ook in het maken van goals."

Maaskant vindt het mooi voor Lang dat het kampioenschap binnen is, na het jaar dat hij heeft gehad. "Ze hebben zoveel over zich heen gekregen (doelend op Lang en trainer Peter Bosz, red.) , dus ik vind het fantastisch dat het is gelukt."

PSV-kampioen Noa Lang deelt reden waarom moeder ontbreekt op titelfeest PSV is landskampioen, maar op het titelfeest op Het Kasteel, het stadion van Sparta, ontbreekt één van de dierbaren van Noa Lang. De veelbesproken Rotterdammer speelde 'in zijn achtertuin', maar zijn moeder was niet aanwezig bij het beslissende duel. "Ze weet wel wanneer ze moet gaan", aldus Lang.

'Rasentertainer'

Al erkent de oud-trainer van Helmond Sport wel dat Lang het soms ook over zichzelf afroept. "Door zijn gedrag, door zijn houding, door de confrontatie te zoeken. Door rapnummers uit te brengen. Dan krijg je ook de aandacht die je verdient. Dus daar moet je mee om kunnen gaan. Maar ik vind het ook wel weer leuk. Want ik vind voetbal entertainment. En hij is wat dat betreft een rasentertainer."

PSV'er Noa Lang krijgt advies voor nieuwe uitdaging: 'Zal zich gauw in dat rijtje voegen' Noa Lang is misschien wel de kleurrijkste voetballer van de Eredivisie. Er wordt eigenlijk altijd wel over hem gesproken, de ene keer positief, de andere keer negatief. Ondertussen wordt hij als één van de beter buitenspelers van het land gezien en werd er gefantaseerd over een eventuele transfer: "Ik zou hem daar wel eens willen zien spelen, dat wordt echt een feest."

Beluister De Maaskantine

In de achttiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de oud-trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de zinderende titelstrijd. Uitgebreid bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld alle ups en downs van dit seizoen, met de focus op kampioen PSV en achtervolger Ajax. Ook krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.