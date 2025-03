Droom komt uit voor Dean Huijsen na Spaans debuut in Nederland: 'Mijn oma kon me ook zien spelen

Uitgerekend in een uitwedstrijd tegen zijn geboorteland debuteerde Dean Huijsen voor de Spaanse nationale ploeg. De verdediger kreeg geen warm welkom van de fans in De Kuip, maar was toch blij met zijn debuut. "Mijn familie zat op de tribune."

"Dat is wel een droom die uitkomt", zei Huijsen over zijn debuut in Rotterdam na het gelijkspel tegen Oranje (2-2) in De Kuip. "Het moest kennelijk zo zijn dat ik tegen Nederland voor Spanje mocht debuteren", zei de 19-jarige verdediger van Bournemouth.

"Mijn oma kon me ook zien spelen", zei hij tegen Sportnieuws.nl over de bijzondere eerste wedstrijd in het shirt van Spanje. "Er zat familie van mij op de tribune. Mijn vader ook. Hij debuteerde volgens mij ook voor Ajax in De Kuip."

Uitgefloten

Ondanks die fans op de tribune kreeg Huijsen geen warm welkom. Hij werd bij ieder balcontact uitgefloten door een deel van het publiek wegens zijn keuze voor het Spaanse nationale elftal. "Dat is ook gewoon voetbal. Het is ergens ook goed dat ze je uitfluiten, want dat betekent dat ze je eigenlijk zelf willen voor hun eigen team. Dus dat is dan maar zo." Het doet hem weinig.

Huijsen, geboren in Amsterdam, kwam in de veertigste minuut als vervanger van de geblesseerd geraakte Pau Cubarsí in het veld. Hij groeide een groot deel van zijn leven op in Spanje. Hij doorliep de jeugdopleiding van Málaga CF, maakte zijn debuut op het hoogste niveau bij Juventus en kwam via AS Roma bij het Engelse AFC Bournemouth terecht.

Huijsen speelde in het verleden voor Nederlandse jeugdploegen. De centrale verdediger kreeg vorig jaar de Spaanse nationaliteit waarna hij liet weten dat hij 'La Roja' verkoos boven Oranje. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente voegde Huijsen voor de kwartfinales van de Nations League als vervanger van Iñigo Martínez voor het eerst bij zijn selectie.

