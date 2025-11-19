Curaçao was niet het enige Caribische land wat woensdagavond voor een stunt zorgde door zich te plaatsen voor het WK voetbal. Ook Haïti reist komende zomer naar de VS, Canada en Mexico. Het felbegeerde WK-ticket bereikte ze op een bijzondere locatie met een opvallende bondscoach.

De eindfase van de WK-kwalificatie voor landen uit Noord- en Midden-Amerika kende drie groepen. In groep A delfde Suriname op de laatste speeldag het onderspit en is toegewezen tot de intercontinentale play offs. In groep B wist Curaçao voor een stunt te zorgen door zich direct te plaatsen. In de laatste groep slaagde Haïti er knap in Honduras en Costa Rica achter zich te laten en daardoor als eerste te eindigen.

In de laatste wedstrijd won het land comfortabel met 2-0 van Nicaragua. Almere City-speler Ruben Providence maakte het tweede doelpunt. Concurrent Honduras speelde doelpuntloos gelijk tegen Costa Rica, waardoor Haïti voor de tweede keer in de geschiedenis mee gaat doen met het WK voetbal. Ondanks dat Haïti op papier thuis speelde, werd de wedstrijd niet op eigen bodem afgehandeld.

Feest in Curaçao

Dit werd 800 kilometer verderop gedaan op neutraal terrein, namelijk op Curaçao. De reden hiervan is de instabiele situatie van het land. Sinds een aardbeving van 2010 verkeert Haïti in constante onrust. Gewapende bendes hebben bijna de hele hoofdstad, Port-au-Prince, overgenomen. Dit conflict heeft ongeveer 1,3 miljoen mensen gedwongen hun huizen te verlaten en heeft geleid tot een burgeroorlog en hongersnood.

Opmerkelijke werkwijze bondscoach

De onveilige situatie in Haïti heeft er ook toe geleid dat hun bondscoach, de Fransman Sébastien Migne, het land in de achttien maanden sinds zijn aanstelling nog nooit heeft bezocht. "Het is onmogelijk, veel te gevaarlijk", vertelde de 52-jarige Migne in een interview met France Football. "Normaal woon ik in de landen waar ik werk, maar hier kan dat niet. Er zijn daar geen internationale vluchten naartoe."

Zijn werk op afstand zorgde voor een aantal problemen voor Migne. Zo baseerde hij zich op informatie over lokale spelers die hij telefonisch van bondsfunctionarissen kreeg. "Ze gaven me informatie en ik leidde het team op afstand", onthulde hij.

Eerdere actie op WK

De WK-kwalificatie zorgt voor hoop bij Haïti, dat slechts één eerdere deelname kende. In 1974 strandden ze in de groepsfase met alleen maar nederlagen, na in een zware groep te zijn ingedeeld met Italië, Polen en Argentinië.