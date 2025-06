'Duitse Bundesliga-club shopt in Eredivisie en heeft Nederlandse coach zo goed als binnen'

VfL Wolfsburg gaat voor een Nederlandse trainer, zo meldt het Deense Tipsbladet. Jacob Neestrup van het Deense FC Kopenhagen was in eerste instantie in beeld, maar de Bundesliga-club schakelt over naar Paul Simonis van Go Ahead Eagles.

Volgens Tipsbladet moeten er nog enkele plooien gladgestreken worden, maar daarna staat niets een samenwerking tussen Wolfsburg en Simonis in de weg. Go Ahead en Wolfsburg zouden al even in gesprek zijn over een transfer van de veertigjarige trainer. Simonis verlengde niet lang geleden zijn contract in Deventer nog tot de zomer van 2027. Het is niet bekend hoe hoog de afkoopsom is die Wolfsburg voor Simonis moet betalen.

Wolfsburg eindigde vorig seizoen als elfde in de Duitse Bundesliga. Als Simonis daadwerkelijk bij de Duitse club tekent, dan wordt hij de opvolger van de Oostenrijker Ralph Hasenhüttl. Hij nam begin mei afscheid van Wolfsburg. Simonis wordt ook de opvolger van Andries Jonker, de laatste Nederlandse trainer van de Duitse club.

Neestrup

In eerste instantie was Neestrup een belangrijke kandidaat, maar Kopenhagen heeft een statement gedeeld. "Jabob zal ook komend seizoen hoofdtrainer van Kopenhagen zijn. De toenadering tot de trainer is afgewezen. Hij staat er goed op bij de andere grote clubs in Europa, maar Jacob kijkt uit naar de eerste training voor het nieuwe seizoen, op 22 juni."

Ajax

Simonis werd eerder ook al in verband gebracht met een vertrek bij Go Ahead Eagles na zijn successeizoen. Na het winnen van de KNVB Beker en daarmee het behalen van Europees voetbal werd de coach aan Ajax gelinkt. De Amsterdammers kozen echter voor het duo John Heitinga en Marcel Keizer.

Nuance

Volgens Voetbal International zijn de onderhandelingen tussen Go Ahead Eagles en Wolfsburg nog niet zo ver. De Duitse club zou zich dinsdag pas gaan melden in Deventer om Simonis over te nemen. In het contract van de coach staat een gelimiteerde afkoopsom, maar het is niet bekend hoe hoog dat bedrag is.