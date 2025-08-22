Erik ten Hag heeft een uitstekend eerste indruk achtergelaten bij Bayer Leverkusen. Duitse journalisten zijn enthousiast over zijn aanpak en duidelijke visie, waarbij hij moedig de uitdaging aangaat om een nieuwe koers in te zetten na het succes onder Xabi Alonso. De Duitse media zien hem als de juiste man om een nieuw tijdperk te starten.

"Hij straalt vrolijkheid uit en is vol overgave begonnen aan zijn eerste weken. Hij weet natuurlijk ook dat hij voor een enorme uitdaging staat: de succesvolle periode van Xabi Alonso voortzetten. Het is goed wat er geweest is, maar het is tijd voor een nieuwe periode. Ik vond dat Ten Hag het mooi verwoordde bij de eerste training: Met de wind van gisteren kun je niet meer zeilen", schetst Philipp Arens, journalist bij BILD Zeitung, de eerste weken van Ten Hag tegenover Sportnieuws.nl.

'De vraag is of hij het snel genoeg kan'

Axel Hesse, journalist bij BILD Sport, ziet Ten Hag als de juiste man om Bayer opnieuw vorm te geven. "Ik heb vertrouwen in de manier waarop Erik ten Hag een team opbouwt. Hij kan héél goed werken met jonge gasten en een team smeden. Hij heeft gelijk dat ze een nieuwe era moeten opbouwen. De vraag is alleen of hij snel het genoeg kan bewerkstelligen, want ze moeten uiteindelijk wel bij de eerste vier eindigen."

Arens wijst erop dat Bayer Leverkusen kampt met grote veranderingen. "De ploeg verliest in totaal meer dan duizend wedstrijden aan ervaring, dat is ongelooflijk veel." Hesse vult hem aan. "Ze hebben niet zomaar spelers verloren, maar de hele as van het team", doelt hij onder meer op Granit Xhaka, Jonathan Tah en Florian Wirtz. "Ten Hag móét echt iets nieuws opbouwen, maar die ervaring heeft hij uit het verleden. Ik ben overtuigd van hem, alleen hij moet wel de tijd krijgen."

Volgens de Duitse media heeft de oud-trainer van Ajax en Manchester United wel direct een uitstekende indruk achtergelaten op zowel de directie, journalisten als het team. "Ten Hag kan heel goed met jonge spelers omgaan. Dat hebben ze hier bij Bayer Leverkusen ook héél snel gemerkt. Ze hopen een beetje op het Ajax-scenario, maar dat is niet in een paar weken geregeld", realiseert Arens zich.

Krediet bij de fans

Naast het bouwen van een sterk team, lijkt Ten Hag ook stappen te zetten om de band met de supporters te versterken. "Ik heb wel bepaalde verwachtingen dat hij het in zich heeft om de ervaren spelers met de nieuwe te verbinden en ook een connectie kan maken met de fans", stelt Arens. Eén van die opvallende stappen is bijvoorbeeld het verplaatsen van de dug-out. "Ze hebben de bank bewust meer naar de eigen fanatieke aanhang verplaatst, dat zijn kleine stappen en dat tekent Ten Hag. Ik denk eerlijk gezegd ook wel dat hij krediet heeft bij de fans."

De supporters van Bayer Leverkusen staan over het algemeen bekend om hun geduld, in tegenstelling tot sommige andere clubs. "Ze zijn in het stadion luid aanwezig, maar absoluut niet ongeduldig. De fans zijn fair en steunen de club onvoorwaardelijk. Het is niet zo onrustig als bij een club als Schalke 04, waar je met één woord de hele achterban kunt verliezen. Hier weet je, de supporters beoordelen je op een eerlijke manier", licht Hesse toe.

Duitse taal géén probleem

Eén uitdaging lijkt Ten Hag bij Bayer al achter zich te laten: zijn taalvaardigheid. Bij Manchester United kreeg hij voornamelijk kritiek op zijn beheersing van het Engels, maar dat is in Duitsland totaal geen probleem. Zowel Arens als Hesse zijn onder de indruk. "Zijn Duits is geweldig, perfect eigenlijk", zeggen ze beiden. Philipp Arens voegt eraan toe. "Xabi Alonso sprak ook niet goed Duits, dus daar maak ik me niet druk over." Voor Leverkusen begint het seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Hoffenheim, de eerste grote test voor Ten Hag en co.

