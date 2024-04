Duitse media wijzen Ian Maatsen aan als zondebok: 'Een mega-fout brengt Atlético op 1-0'

Atlético Madrid heeft in de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League met 2-1 gewonnen van Borussia Dortmund. In eigen huis waren de Madrilenen lange tijd veel sterker, maar dankzij Sébastien Haller mogen de Duitsers nog altijd hopen op een plek in de halve finales. De return is volgende week dinsdag in Dortmund.