FC Köln maakte zondag zijn rentree in de Bundesliga en begon die direct met een knappe overwinning. Op bezoek bij Mainz bleef het lang spannend, tot in de slotfase alsnog de beslissing viel. Toch ging het na afloop minder over de zege en meer over trainer Lukas Kwasniok, die met zijn opvallende outfit alle aandacht naar zich toetrok.

Voor Kwasniok was het zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van FC Köln in de Bundesliga. De 44-jarige Pool kwam deze zomer over van SC Paderborn en moest de promovendus weer stevig op het hoogste niveau neerzetten. Zijn debuut leverde direct drie punten op én een heleboel gespreksstof naast het veld.

Trainer is één van de fans

Opvallend was vooral zijn verschijning langs de lijn. Geen pak, geen trainingsjack: Kwasniok verscheen doodleuk in het rood-witte thuisshirt van de club. Voor de fans een prachtig signaal, want hun nieuwe coach leek letterlijk één van hen. "Ik ben trots om bij deze club te mogen werken en draag het shirt met trots", zei hij na afloop. "Toen de nieuwe shirts werden gepresenteerd, kreeg ik kippenvel. Ik wilde er meteen mee het veld op."

Met die keuze heeft Kwasniok zich direct populair gemaakt bij de achterban. Waar andere coaches vaak strak in pak of onopvallend in trainingsoutfit staan, liet de Pool zien dat hij zijn clubgevoel niet onder stoelen of banken steekt. Het leverde hem naast drie punten ook flink wat krediet op bij de supporters.

i FC Köln-trainer Lukas Kwasniok spoort zijn spelers aan in een voor hun al te bekend shirt. ©Getty Images

Droomstart voor de promovendus

De wedstrijd zelf leek lange tijd op een gelijkspel af te stevenen. Mainz claimde nog een strafschop, maar scheidsrechter Tobias Stieler wuifde het weg. Toen de thuisploeg na een rode kaart met tien man verder moest, greep Köln het initiatief. In de 90e minuut viel de beslissing alsnog en pakte de promovendus een droomstart.

Voor Kwasniok had zijn eerste Bundesliga-wedstrijd bij Köln niet beter kunnen verlopen: drie punten, een winnende goal in de slotfase én alle aandacht voor zijn verschijning langs de lijn. Volgende week tegen Freiburg gaat het dus niet alleen om de drie punten, maar ook weer om wat Kwasniok draagt.

Pijnlijk tv-moment in Duitsland

In Duitsland werd dit weekend ook náást het veld voor ophef gezorgd. Een pijnlijk moment deed zich voor bij de seizoensopener van Werder Bremen tegen Eintracht Frankfurt. Sky-verslaggeefster Katharina Kleinfeldt vergiste zich live op televisie in de aanvoerder van Bremen, Marco Friedl, en sprak hem aan alsof hij speler van Frankfurt was.

De Oostenrijkse verdediger moest haar tijdens het interview verbeteren en reageerde achteraf verbaasd. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik sprak haar nog voor de wedstrijd, en anderhalf uur later herkent ze me niet meer. Dat is merkwaardig en ook een beetje belachelijk." Het fragment ging razendsnel rond op sociale media en leverde de verslaggeefster de nodige kritiek op.

