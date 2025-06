Lothar Matthaus scheidde in 2021 van zijn vijfde vrouw Anastasia Klimko, maar na vier jaar lijkt hij nu een nieuwe vlam te hebben. Het gaat om een model dat maar liefst 38 jaar jonger is dan de 65-jarige voetballer zelf.

Het zou gaan om het 26-jarige model Theresa Sommer. De twee zijn meermaals samen gespot in onder andere de auto. Sommer is afgestudeerd econometrist en tegenwoordig is ze actief als Instagram-model. Op haar profiel is ook Matthaus al meerdere keren te zien geweest. Ook gingen de twee samen op een trip met meerdere bekende Duitsers naar het Oostenrijkse ski-oord Ischgl.

Matthaus gaf tegenover de Duitse media uitleg over de reden achter het feit dat Sommer met hem mee was naar Ischgl. "Wij kwamen er om te skiën en de rest is voor ons een privézaak." Ook tijdens de Nations League-finale zat Sommer naast Matthaus. De oud-voetballer heeft de relatie met het 26-jarige model nog niet bevestigd, maar ook niet ontkracht. De Duitse media is er echter zeker van dat de twee aan het daten zijn.

Former Germany international World Cup winner Lothar Matthaus, divorced five times, is now dating an Instagram model Theresa Sommer who is 38 years his junior. pic.twitter.com/MVkCQKnQ66 — K£L£CHI B£RNARD (@woramangra) June 12, 2025

Matthaus

De 65-jarige Matthaus maakte in de jaren 80 en 90 furore als speler van Bayern München, Internazionale en het Duitse nationale elftal. De verdedigende middenvelder won met Duitsland het EK en WK, werd zeven keer kampioen van Duitsland met Bayern en won in 1990 zelfs de Ballon d'Or. Na zijn actieve carrière begon Matthaus met een trainersloopbaan, maar daar werd hij minder succesvol in. Op dit moment is hij clubvertegenwoordiger van Bayern en aandeelhouder van de Ghanese club de Accra Lions.

In 2014 stapte Matthaus in het huwelijksbootje met zijn ex-vrouw Klimko, met wie de oud-voetballer een zoon heeft. In 2021 ging het stel uit elkaar. Eerder had Matthaus ook een relatie met het 21-jarige Oekraïense model Kristina Liliana Chudinova en de Kroatische Marijana Colic tijdens zijn periode als trainer van het Servische Partizan Belgrado.