Een echte sportfan: deze drie sporters bestudeerd Virgil van Dijk buiten de voetballerij

Virgil van Dijk volgt natuurlijk veel voetbal, maar de verdediger blijkt ook fan van een aantal andere sporters. Om beter te worden volgt hij ook een hoop andere sporten zoals basketbal en tennis.

In gesprek met The Daily Mail vertelt Van Dijk over zijn liefde voor andere sporten. "Ik bestuur sporters hoe ze zich gedragen en wat ze ervoor doen om de beste te zijn op en rond het veld. Mannen als LeBron James, Novak Djokovic, Roger Federer en Tom Brady. Ik hoor graag hoe zij omgaan met het staan aan de top en hoe zij zich door moeilijke momenten heen slaan. Daar leer ik pas echt van."

LeBron James

De basketballegende James is één van de sporters waar Van Dijk met het meeste respect over spreekt. "Hoe James leeft voor zijn sport is eigenlijk perfect. Dat probeer ik ook na te leven. Ik wil ook het beste uit het leven en het maximale uit mijzelf halen. Daarmee kan je ook het beste uit je team halen en daar zijn we dit seizoen weer goed naar op weg." Liverpool staat op dit moment tweede in de Premier League.