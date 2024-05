Eén Eredivisie-speler in voorlopige selectie van Polen, tegenstander Oranje op het EK

Als laatste land uit groep D heeft Polen de (voor)selectie bekendgemaakt, waardoor Nederland nu van alledrie de tegenstanders een idee heeft hoe ze zullen aantreden in Duitsland. Bij Polen zijn onder anderen een voormalig Ajacied en oud-Feyenoorder geselecteerd, net als SC Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz.

Arek Milik speelde tussen 2014 en 2016 bij Ajax en deed dat niet onverdienstelijk: hij scoorde 32 goals in 52 competitiewedstrijden. Daarna speelde hij voor Napoli, Juventus en Olympique Marseille. Hij is al zo'n tien jaar een vast gezicht in de Poolse selectie, waar hij vaak om grote vedette Robert Lewandowski heen speelt.

Szymánski

Met Sebastian Szymánski zit er ook een oud-Feyenoorder in de voorlopige selectie. De aanvallende middenvelder had in het seizoen 2022/23 een belangrijk aandeel in het kampioenschap van de Rotterdammers. Na zijn huurperiode werd de Pool echter niet definitief overgenomen, waardoor hij afgelopen seizoen zijn klasse heeft laten zien in Turkije. Voor Fenerbaçhe is hij ook een vaste kracht, met veel goals en assists.

Opvallend is dat ook SC Heerenveen een Pools international levert. Pawel Bochniewicz heeft zich sinds zijn komst in 2020 opgewerkt tot een stabiele kracht in de Friese defensie. Hij staat inmiddels op drie interlands en zit doorgaans niet bij de wedstrijdselectie, maar was wel aanwezig bij de play-offs om een ticket voor het EK. De centrale verdediger mag dus blijven hopen op een plaatsje in de definitieve selectie.

Ster afwezig

Naast de aanwezigheid van sterspelers Lewandowski, Wojciech Szczesny, Jakub Kiwior en Piotr Zielinski is er ook het afhaken van Matty Cash. De Engelse rechtsback die dankzij z'n Poolse moeder in aanmerking komt voor het Poolse nationale elftal, is nog niet goed hersteld van een blessure. Een meevaller voor het Nederlands elftal, dat de eerste groepswedstrijd tegen Polen speelt. Daarna treft Polen Oostenrijk en Frankrijk.

De voorlopige selectie telt 29 namen, wat betekent dat er nog drie spelers moeten afvallen. Voordat het EK begint, spelen de wit-roden nog twee oefenwedstrijden. Op 7 juni staat de wedstrijd tegen Oekraïne op het programma, 10 juni speelt men tegen Turkije.

Voorlopige selectie Polen voor EK 2024

Keepers

Marcin Bulka (OGC Nice, FRA)

Wojciech Szdzesny (Juventus, ITA)

Lukasz Skorupski (Bologna, ITA)



Verdedigers

Jan Bednarek (Southampton, ENG)

Pawel Bochniewicz (SC Heerenveen, NED)

Pawel Dawidowicz (Hellas Verona, ITA)

Sebastian Walukiewicz (Empoli, ITA)

Bartosz Salamon (Lech Poznan, POL)

Jakub Kiwior (Arsenal, ENG)

Tymoteusz Puchacz (1. FC Kaiserslautern, DUI)

Bartosz Bereszynski (Empoli, ITA)



Middenvelders

Bartosz Slisz (Atlanta United, VS)

Damian Szymanski (AEK Athene, GRI)

Jakub Piotrowski (Ludogorets Razgrad, BUL)

Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok, POL)

Piotr Zielinski (Napoli, ITA)

Jakub Moder (Brighton & Hove Albion, ENG)

Kacper Urbanski (Bologna, ITA)

Przemyslaw Frankowski (RD Lens, FRA)

Nicola Zalewski (AS Roma, ITA)

Sebastian Szymánski (Fenerbaçhe, TUR)

Michal Skoras (Club Brugge, BEL)

Kamil Grosicki (Pogon Szczecin, POL)



Aanvallers

Robert Lewandowski (Barcelona, SPA)

Arkadiusz Milik (Juventus, ITA)

Adam Buksa (Antalyaspor, TUR)

Karol Swiderski (Hellas Verona, ITA)

Krzysztof Piatek (Istanbul Basaksehir, TUR)