Een hoop goals bij Heerenveen - FC Twente: Thom Haye maakt vlak na rust de 3-3

Heerenveen - FC Twente is een bijzonder spectaculaire wedstrijd in de Eredivisie. Woensdagavond wordt er flink op los gescoord in het Abe Lenstra Stadion. FC Twente kwam voor rust al op een 3-1 voorsprong, maar Heerenveen geeft niet op en maakte vlak na rust de 3-3. Volg het duel hier live.

Ricky van Wolfswinkel opende de score voor FC Twente op aangeven van Daan Rots, die twee minuten later ook zelf een doelpunt maakte. In het eerste kwartier stonden de Tukkers al op 2-0 voorsprong.

Ion Nicolaescu maakte het eerste doelpunt voor Heerenveen. Verdediger Robin Pröpper maakte vervolgens de 3-1, waarop de Friezen snel een antwoord hadden met een goal van Osame Sahraoui. Vlak na rust kreeg Heerenveen een penalty dankzij ingrijpen van de VAR. Thom Haye maakte er 3-3 van. Er is nog een half uur te spelen. Wat wordt de einduitslag?