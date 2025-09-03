De eerste volledige vrouwenclub in Nederland is uit de grond gestampt. Het Amsterdamse HERA United debuteert dit weekeinde in het betaalde voetbal, en daar mag het Telstar dankbaar voor zijn.

HERA gaat op 7 september naar AZ voor de allereerste wedstrijd op het hoogste niveau. Op 21 september staat de eerste thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle op het programma. HERA speelt alle thuisduels bij de amateurs van AFC in Amsterdam.

Lees hieronder het interview met mede-oprichter Barbara Barend:

Dat kan omdat de licentiecommissie van de KNVB groen licht heeft gegeven voor het overnemen van de licentie van Telstar Vrouwen. "Wij zijn ongelooflijk trots op iedereen die ons in de afgelopen jaren onvoorwaardelijk heeft gesteund om onze missie mogelijk te maken", laat algemeen directeur Susan van Geenen weten.

Bedankje aan Telstar

"Allereerst danken wij onze HERA's voor het geduld en vertrouwen. Dat zijn onze speelsters van het eerste team, HERA Jong en de speelsters van onze gezamenlijke jeugdopleiding. Daarnaast zijn we onze bevlogen collega's, betrokken investeerders, partners en sponsoren dankbaar, en in het bijzonder ook de organisatie van Telstar op wiens fundament wij mogen voortbouwen."

HERA United voldoet volgens de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB aan de licentie-eisen die worden gesteld aan betaald voetbalorganisaties (BVO's) in Nederland. "We kunnen niet wachten om bij te dragen aan een duurzame, innovatieve en inclusieve voetbalindustrie", zegt Van Geenen.

HERA als pionier

HERA United is opgericht om vrouwenvoetbal in de spotlight te zetten en de ontwikkeling te versnellen. Als onafhankelijke profclub wil HERA United de lat verhogen in het vrouwenvoetbal; de HERA Foundation waarborgt de maatschappelijke missie om de drempel te verlagen en meer meiden te laten meedoen aan voetbal. Op de langere termijn hopen ze te verhuizen naar het Olympisch Stadion in Amsterdam.