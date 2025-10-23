De Europese campagne van de Nederlands club begon droevig, maar na enkele opdoffers stromen de puntjes voor de coëfficiëntenlijst nu toch binnen. Donderdag was zelfs een uitstekende dag.

De punten zijn belangrijk voor Nederland om zoveel mogelijk tickets voor Europees voetbal te krijgen. De zesde plek waar Nederland momenteel op staat levert zes plekken op. Die zijn dit seizoen zo verdeeld: PSV en Ajax in de Champions League, Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht in de Europa League en AZ in de Conference League.

Europese tickets op het spel

Nederland staat ver achter nummer vijf Frankrijk en de taak is vooral om Portugal (zevende) en België (achtste) op afstand te houden. Dat is deze week uitstekend gelukt. De zes ploegen uit de VriendenLoterij Eredivisie vergaarden deze week 1,333 punt en liepen daardoor uit op Portugal (0,800). Het gat met België (0,200) werd met dik 1 punt vergroot.

Een heel punt erbij op de donderdag! De stand nu (punten vanavond):



#6 🇳🇱 Nederland 63.700 (+1.000)

#7 🇵🇹 Portugal 60.266 (+0.400)

#8 🇧🇪 België 56.350 (+0.200)



Bekijk de volledige ranglijst op onze site: https://t.co/MHed8HQGYE — Coëfficiënten (@uefacoef) October 23, 2025

Nederland heeft dik 3 punten meer op de coëfficiëntenlijst van de Europese voetbalbond UEFA dan Portugal. De Belgen moeten 7 punten inlopen.

Deze week

Een overwinning in de kwalificatie - van welk toernooi dan ook - levert 1 punt, een gelijkspel is goed voor 0,5 punt. Vervolgens moeten al die punten door zes worden gedeeld, omdat Nederland met zes teams actief is in Europa.

PSV schitterde deze Europese speelronde met een 6-2 zege op Napoli, terwijl Ajax zwaar onderuitging bij Chelsea (5-1). Feyenoord won met 2-1 van Panathinaikos en AZ versloeg Slovan Bratislava met 1-0. Go Ahead Eagles zorgde voor sensatie door Aston Villa met 2-1 te kloppen, maar FC Utrecht verloor teleurstellend met 2-0 bij Freiburg. Al met al een sterke week voor het Nederlandse voetbal in Europa.

Alles over de Europa League

