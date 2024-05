EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Portugal met recordhouder Cristiano Ronaldo

De Portugese voetbalbond heeft de definitieve selectie voor het Europees Kampioenschap naar buiten gebracht. In de 26-koppige selectie is nog steeds ruimte voor Cristiano Ronaldo (39), die voor de zesde keer present zal zijn op een EK en zo zijn record aanscherpt.

In de selectie van Roberto Martinez is onder meer plaats voor voormalig Roda JC-speler Danilo en voor Francisco Conceição. Laatstgenoemde staat nog onder contract bij Ajax, maar is verhuurd aan FC Porto, dat bovendien de optie tot koop heeft gelicht.

Cristiano Ronaldo zal aanwezig zijn op zijn zesde EK. Sinds 2004 was hij er elke editie bij, waarmee hij vanaf 2021 al solo recordhouder is met vijf deelnames. Zo kwam hij tot de meeste wedstrijden én meeste goals ooit op het toernooi. Wanneer hij deze zomer in actie komt, verbreekt hij ook het record van oudste veldspeler op een EK ooit.

Pepe

Of de 39-jarige aanvaller die titel dan ook daadwerkelijk achter zijn naam krijgt, is echter nog maar de vraag. Landgenoot Pepe is nog twee jaar ouder en zit ook 'gewoon' bij de selectie. Voor hem liggen er dus eveneens records in het verschiet. Het hoofddoel zal echter zijn om het toernooi opnieuw te winnen, zoals ze in 2016 ook al deden.

Daarvoor moet Portugal eerst de groepsfase doorkomen. In een poule met Turkije, Tsjechië en Georgië lijkt dat een haalbare kaart.

Definitieve selectie van Portugal op EK 2024

Keepers

Diogo Costa (FC Porto, POR)

Rui Patrício (AS Roma, ITA)

José Sá (Wolverhampton Wanderers, ENG)



Verdedigers

João Cancelo (FC Barcelona, SPA)

Diogo Dalot (Manchester United, ENG)

Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers, ENG)

Pepe (FC Porto, POR)

Rúben Dias (Manchester City, ENG)

António Silva (Benfica, POR)

Gonçalo Inácio (Sporting CP, POR)

Danilo (Paris Saint-Germain, FRA)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, FRA)



Middenvelders

João Neves (Benfica, POR)

Rúben Neves (Al-Hilal, SAU)

Bruno Fernandes (Manchester United, ENG)

Otávio (Al-Nassr, POR)

João Palhinha (Fulham, ENG)

Bernardo Silva (Manchester City, ENG)

Vitinha (Paris Saint-Germain, POR)



Aanvallers

João Félix (FC Barcelona, SPA)

Rafael Leão (AC Milan, ITA)

Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, FRA)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, SAU)

Diogo Jota (Liverpool, ENG)

Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers, ENG)

Francisco Conceição (FC Porto, POR)