EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Zwitserland met absolute toernooivoetballer

Zwitserland heeft de selectie voor het EK bekendgemaakt. Nadat bondscoach Murat Yakin gedurende de voorbereiding al elf spelers af liet vallen, is nu ook de laatste ongelukkige bekend.

Onder andere Yvon Mvogo maakt deel uit van de groep spelers waaruit Yakin zijn basiself zal bepalen. De keeper speelde twee jaar op huurbasis voor PSV, maar kon daar nooit echt overtuigen. In Frankrijk lijkt hij beter op zijn plek, want bij FC Lorient miste hij afgelopen seizoen geen minuut. De ervaren Ricardo Rodríguez speelde eveneens op huurbasis voor PSV en is al sinds zijn debuut in 2011 een vaste waarde in de Zwitserse nationale ploeg. Ook nu is hij van de partij.

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Duitsland met enkele verrassingen De Duitse voetbalbond heeft de selectie voor het EK 2024 bekend gemaakt. Eerder doken al meerdere namen op via sociale media, vervolgens werd de 27-koppige selectie bekendgemaakt. Daar viel nog één speler af: keeper Alexader Nübel.

Toernooivoetballer

Een andere zeer ervaren international, Xherdan Shaqiri, is ook weer aanwezig. De speler van Chicago Fire speelde al 121 interlands (30 doelpunten) en laat zich met name gelden op de grote toernooien. In de laatste vijf grote toernooien (EK's en WK's) zette de de aanvaller zichzelf op het scorebord.

Laatste afvaller

Yakin ging de voorbereiding met een zeer ruime selectie. Hij riep in eerste instantie maar liefst 38 spelers op. Bij bosjes liet hij spelers afvallen, tot hij op een selectie van 27 uitkwam. Ook daarvan moest er nog eentje een slechtnieuwsgesprek ondergaan. De grote pechvogel was Andi Zeqiri van KRC Genk.

Groep A

Het Alpenland neemt het tijdens de groepsfase van het EK op tegen Hongarije, Schotland en Duitsland.

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Hongarije De definitieve selectie van Hongarije voor het EK voetbal is bekend. Bondscoach Marco Rossi heeft voormalig Eredivisie-speler Milos Kerkez geselecteerd. Andere toppers in de selectie zijn Dominik Szoboszlai en Roland Sallai. Hongarije reist met 26 spelers af naar het EK in Duitsland.

Definitieve selectie Zwitserland voor EK 2024

Keepers

1. Yann Sommer (Inter, ITA)

12. Yvon Mvogo (Lorient, FRA)

21. Gregor Kobel (Borussia Dortmund, DUI)



Verdedigers

2. Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart, DUI)

3. Silvan Widmer (FSV Mainz 05, DUI)

4. Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach, DUI)

5. Manuel Akanji (Manchester City, ENG)

13. Ricardo Rodriguez (Torino, ITA)

15. Cédric Zesiger (VfL Wolfsburg, DUI)

22. Fabian Schär (Newcastle United, ENG)



Middenvelders

6. Denis Zakaria (AS Monaco, FRA)

8. Remo Freuler (Bologna, ITA)

10. Granit Xhaka (Bayer Leverkusen, DUI)

16. Vincent Sierro (Toulouse, FRA)

20. Michel Aebischer (Bologna, ITA)

23. Xherdan Shaqiri (Chicago Fire, VS)

24. Ardon Jashari (Luzern, ZWI)

26. Fabian Rieder (Stade Rennais, FRA)



Aanvallers

7. Breel Embolo (AS Monaco, FRA)

9. Noah Okafor (AC Milan, ITA)

11. Renato Steffen (Lugano, ZWI)

14. Steven Zuber (AEK Athene, GRI)

17. Ruben Vargas (FC Augsburg, DUI)

18. Kwadwo Duah (Ludogorets Razgrad, BUL)

19. Dan Ndoye (Bologna, ITA)

25. Zeki Amdouni (Burnley, ENG)

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Schotland De Schotse bondscoach heeft de spelers bekendgemaakt die meegaan naar het EK. Natuurlijk is er plek voor Andrew Robertson van Liverpool, de absolute ster van het elftal. Maar er zijn veel meer spelers met Premier League-ervaring die afreizen naar Duitsland.