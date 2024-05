EK in gevaar voor Marten de Roon: Atalanta-coach vreest het ergste voor Oranje-international

Atalanta Bergamo verloor woensdagavond de finale van de Coppa Italia. Ook voor Nederland en bondscoach Ronald Koeman was er tijdens die wedstrijd tegen Juventus slecht nieuws. Oranje-international Marten de Roon viel met een blessure uit en daarmee komt zijn deelname aan het EK waarschijnlijk in gevaar.

Dat vreest Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini in ieder geval. Hij sprak op de persconferentie van een 'flinke tegenvaller' voor De Roon. "Misschien is het wel het einde van zijn seizoen." Dat zou een enorme domper zijn voor de middenvelder, want hij speelt later deze maand de Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen en leek verzekert van een plaatsje in de Oranje-selectie voor het EK voetbal in Duitsland.

Dubbel pech voor 'Nederlands' Atalanta: het verliest Italiaanse bekerfinale van Juventus én Marten de Roon Atalanta heeft woensdagavond de finale van de Coppa Italia verloren van Juventus. In een typisch Italiaanse finale waren de zwart-witten met 1-0 te sterk door een doelpunt van Dusan Vlahovic. Voor Atalanta was er dubbel slecht nieuws: het verloor ook nog Marten de Roon aan een blessure.

Marten de Roon voorkwam met zijn actie wel een doelpunt van Juventus-aanvaller Dusan Vlahovic in de finale van de Italiaanse beker, maar bleef daarna zelf liggen met de handen voor zijn gezicht. Uit de herhaling was niet helemaal te zien waar het mis ging. Omdat Vlahovic eerder scoorde, ging Juventus er met de overwinning vandoor.

Voorselectie Nederlands elftal

Koeman maakte deze donderdag zijn voorselectie voor het EK bekend. De Roon (33) is normaal gesproken grote kanshebber op een plek in de definitieve selectie. De oud-speler van Sparta Rotterdam. SC Heerenveen en Middlesbrough debuteerde in 2016 in Oranje en speelde tot nog toe 42 interlands.

De bondscoach heeft flink wat personele problemen. Zo viel Nathan Aké onlangs uit bij Manchester City, is Memphis Depay sinds kort pas terug in de selectie van Atlético Madrid en laat de rentree van Frenkie de Jong bij FC Barcelona ook nog op zich wachten. Linksback Quilindschy Hartman mist het toernooi sowieso vanwege een zware blessure. Het EK begint voor Oranje op 16 juni met de eerste groepswedstrijd tegen Polen.