EK-record in zicht door fataal eigen doelpunt Jan Vertonghen tegen Frankrijk

Frankrijk heeft op een hele gelukkige wijze België uitgeschakeld op het EK voetbal. Beide landen stelden lange tijd teleur en uiteindelijk was er een eigen doelpunt nodig om de beslissing te brengen. Jan Vertonghen was de pechvogel in de slotfase, want via zijn been vloog een voorzet van Randal Kolo Muani in het Belgische doel: 1-0.