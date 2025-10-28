Voor Sherida Spitse is dinsdag 28 oktober een onvergetelijke dag: haar allerlaatste interland voor de Oranje Leeuwinnen. Op de dag van haar 248e interland werd ze vanaf het moment dat ze Nijmegen betrad uitbundig toegezongen door honderden enthousiaste Oranje-fans. Na 48 minuten verliet ze het veld met een grote grijns en een groot applaus.

Na een twintigjarige interlandcarrière heeft Spitse toch echt besloten om een punt achter haar loopbaan bij de nationale ploeg te zetten. De 35-jarige Friezin voerde de afgelopen jaren meerdere gesprekken met mensen in haar omgeving over haar toekomst bij de nationale ploeg, onder meer vanwege haar kinderen. Na het afgelopen EK hakte ze definitief de knoop door: nog éénmaal het Oranje-shirt en de aanvoerdersband om en dan is het goed geweest.

Bijzondere 48e minuut

Bondscoach Arjan Veurink beloofde Spitse bij haar afscheid een basisplaats en haalde haar, symbolisch verwijzend naar haar favoriete rugnummer 8 en haar 248 interlands, precies na 48 minuten naar de kant. Het werd een zéér bijzonder moment, want zowel de speelsters van Nederland als Canada vormden een mooie erehaag. Spitse kon niet anders dan vrijwel iedere Oranje-speelster bedanken en met een groot applaus het veld verlaten.

Wesley Sneijder op tribune

Het oefenduel tussen Nederland en Canada werd overigens ook door een bijzonder persoon aanschouwd met Wesley Sneijder, recordinternational van het Nederlandse mannenelftal (134 interlands). Daarnaast mocht Spitse liefst honderd mensen uitnodigen voor haar allerlaatste kunstje voor de Oranje Leeuwinnen.

Mooie overhandiging

Na afloop van het duel was er een bijzondere overhandiging van Spitse, een ingelijst shirt met 248 op het shirt geborduurd. Er was vervolgens een mooi moment met de familie van de Friezin, gevolgd door een mooie speech.

"Daar sta je dan...", zijn de eerste woorden van Spitse bij haar afscheidsspeech. "Lieve Oranjefans, dit was dan mijn laatste wedstrijd. Gelukkig met een overwinning, dat is altijd wel lekker. Ik wil jullie enorm bedanken voor al die jaren, van 2006 voor honderd mensen tot 35.000 mensen in het stadion. Ik heb altijd die verbinding met jullie gevoeld. Ik hoop dat jullie dit fantastische team blijven steunen, ook al ben ik er niet meer. Dat geschreeuw zullen jullie niet meer horen. Maar ik zal op de bank blijven schreeuwen voor deze meiden. Dank jullie wel, vrienden en fans, love you!"

Imponerende interlandcarrière

Spitse heeft een bijzondere route afgelegd in het Oranjeshirt. Op slechts zestienjarige leeftijd maakte ze haar debuut, waarna ze in 2015 al haar honderdste interland speelde. In de daaropvolgende jaren was ze één van de grote leiders in het succesvolle elftal tijdens het magische EK in 2017 én de finaleplek op het WK tegen de Verenigde Staten.

Spitse kijkt vol trots terug op haar indrukwekkende cv met liefst 248 interlands, 46 doelpunten, een gewonnen EK én eenmaal zilver op het WK. "Ik kan wel met trots terugkijken. Dat komt met name doordat ik ouder ben geworden. In het begin ben je daar niet zo mee bezig, dan ga je gewoon door. Dat is ook wel het type mens die ik ben. Maar als je dan wat ouder wordt, dan besef je toch wel: oké, 248 is echt niet normaal. En dat besef ik nu wel meer dan vijf of tien jaar terug. Dus trots ben ik zeker", vertelde Spitse daags voor haar definitieve afscheid.

Terugblikken op 248 interlands

De indrukwekkende carrière van Sherida Spitse wordt op een speciale manier vereeuwigd. Auteur Peter van der Meeren werkt momenteel aan een boek over de recordinternational. Het boek, getiteld Open Kaart, verschijnt begin februari. Hierdoor heeft Spitse de gelegenheid gehad om stap voor stap terug te kijken op haar interlandcarrière. "Soms wist ik het zelf niet eens meer, maar dan vertelde Peter het mij. Daar kan ik later mooi terugkijken", zei ze lachend.

Nederland - Canada

De oefenwedstrijd tussen Nederland en Canada stond ondertussen óók nog op het programma. Toen Spitse naar de kant werd gehaald stond het 1-0 voor de Leeuwinnen door een doelpunt van Lynn Wilms. De aanvoerder van de afgelopen jaren wilde dolgraag twee doelpunten maken om haar 47e en 48e doelpunt in het Oranjeshirt te maken, maar dat was Spitse niet gegund.