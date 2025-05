Emotionele taferelen met spelers van PSV: 'Een bizar en krankzinnig kampioenschap'

PSV-aanvoerder Luuk de Jong speelde een cruciale rol in het kampioensduel door zijn ploeg met een belangrijke treffer naar het kampioenschap te leiden. Waar hij de titel enkele maanden terug al had afgeschreven, ging deze tóch nog naar de Eindhovenaren. "Ik gaf eerder al interviews dat ik hier mijn hele leven van zou balen...", was de reactie van De Jong na afloop.

PSV legde een uitstekende kampioenswedstrijd op de mat, maar maakte het zelf onnodig spannend tegen Sparta. Bij rust had de ploeg al afstand moeten nemen, maar dat liet PSV na. "Het werd toch nog even spannend... Hè, Hans", richtte De Jong zich tot Hans Kraaij Jr bij ESPN. "In de eerste helft was er niets aan de hand. Dan wordt het 1-1 en dan denk je: het is toch niet zo'n dag?"

Volgens de 34-jarige spits spookte de dramatische periode na de winterstop niet door zijn hoofd. "Nee, dat niet. We speelden namelijk wel goed, alleen dan moet je wel een treffer maken. Na de 2-1 moesten we blijven strijden, maar bij de 3-1 was de titel wel binnen", zegt De Jong, die ervaring heeft met het maken van doelpunten in een kampioensduel. "Dan moet je ze maken", vertelt hij met een knipoog.

De voormalig spits van onder meer FC Barcelona, Sevilla, FC Twente en De Graafschap werd voor de vijfde keer in zijn carrière landskampioen, maar deze is 'krankzinnig'. "Dit kampioenschap is bizar. We hadden de hoop al opgegeven. Ik gaf interviews dat ik hier levenslang van zou balen, omdat het niet meer zou gebeuren. Hier had ik niet meer op gerekend..."

'Krankzinnig jaar'

Ajax stond vijf wedstrijden voor het einde nog negen punten voor, maar uiteindelijk gaat de schaal toch écht naar Eindhoven. "Een krankzinnig jaar", omschrijft De Jong de titel. "Het is bizar, écht bizar."

Dankwoordje naar Feyenoord

PSV-uitblinker Ivan Perisic heeft een speciaal dankwoord richting Rotterdam-Zuid. "Dankzij Feyenoord bleven we vechten. Zij bleven ons onder druk zetten en wij bleven strijden voor de tweede plaats. Ajax liet vervolgens veel punten liggen en daar hebben wij van geprofiteerd. Wij waren tot de laatste speeldag alert", vertelde Perisic tegenover ESPN.

"Uiteindelijk is dit kampioenschap verdiend, denk ik. Wij hebben het beste voetbal gespeeld, zeker in de begin- en eindfase van het seizoen. In het midden lieten we punten liggen, maar uiteindelijk zijn wij volgens mij de beste ploeg van Nederland", sluit Perisic, die normaliter niet in de media komt, af.

Toekomst van Luuk de Jong

Kraay jr. probeerde nog wat te vissen over de toekomst van De Jong, maar daar trapte de ervaren aanvalsleider niet in. "We gaan eerst rustig feest vieren", zegt de spits, die zichzelf daarna razendsnel corrigeert. "Héél hard. En daarna ga ik het bespreken met de club. Dan gaan we erover nadenken", besluit De Jong politiek correct.

