Emotionele Wout Weghorst vecht na ontspanning Oranje tegen de tranen: 'Mooi dat je dat zegt'

Wout Weghorst was zaterdagavond opnieuw van grote waarde voor Oranje. Nadat hij in de rust van het kwartfinaleduel op het EK in het veld was gekomen voor Steven Bergwijn, veranderde er veel in het elftal. Uiteindelijk werd Turkije verslagen (2-1) en werd de spits emotioneel: "Ik kom even niet uit mijn woorden."

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman vroeg Weghorst na de wedstrijd of hij doorhad dat er ook bij de andere spelers iets veranderde toen hij het veld in kwam. Dat raakte de supersub van Oranje. "Uiteindelijk is dat iets wat je probeert", reageerde hij, plots met vochtige ogen. "Ja, ik denk uiteindelijk dat ik die invloed vandaag heb kunnen leveren. Sorry, ik kom even niet zo goed uit mijn woorden."

"Dat is iets waar ik heel erg mijn best voor doe en het is ook een rol die ik probeer te hebben binnen het team", gaat Weghorst na flink slikken verder. "Dat je op momenten dat het nodig is, je het team daarin ook mee kan nemen. Ik denk dat we heel goed aan de wedstrijd begonnen, maar dat we het daarna in de eerste helft ook heel erg lastig kregen."

"Toevallig zei mijn familie op de tribune het ook, dat ze konden zien dat er meer energie in kwam en dat iedereen vrijer werd. Ik probeer daarin een bepaalde verantwoordelijkheid te dragen en het goede voorbeeld te geven. Uiteindelijk is dat ook een kwaliteit, een kwaliteit die ik heb en waar ik trots op ben. En ik vind het mooi als je dat zegt, want dat is iets waar ik heel hard aan heb gewerkt."

"Je voelt het ook aan de jongens na de wedstrijd en aan de waardering", aldus een zichtbaar geraakt Weghorst. "En dat is fijn."

Overigens kwam de invaller zelf niet tot scoren. In een kolkend Olympiastadion zag hij ploeggenoot Stefan de Vrij in de 70e minuut raak koppen. Dat betekende de bevrijdende gelijkmaker. Zes minuten later maakte de Turkse verdediger Mert Müldür - na goed doorzetten van Cody Gakpo - een eigen doelpunt. Oranje kwam in de slotfase, mede dankzij een sterk keepende Bart Verbruggen nog goed weg. Na het laatste fluitsignaal was de opluchting dan ook groot.

Een emotionele Wout Weghorst ❤️⚽️ — ESPN NL (@ESPNnl) July 6, 2024

