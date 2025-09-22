Ruben Amorim ligt al een tijd lang zwaar onder vuur bij Manchester United. De Portugees zoekt ondertussen zijn rust door een rondje door de stad te lopen met zijn vrouw Maria, maar dat ging op zijn zachtst gezegd niet onopgemerkt.

De Engelse paparazzi was er als de kippen bij om Amorim en zijn vrouw op de gevoelige plaat te leggen. En wat was nou een beter moment voor een foto, dan op het moment dat zij langs een reclamebord van mediums (waarzeggers, paranormalen) liepen. 'Maak je je zorgen over de toekomst, Ruben?', was de veelzeggende kop van The Sun.

Het Engelse tabloid meldt dat Amorim nog steeds onder zware druk staat, ondanks 'een zeldzaam hoogtepuntje' afgelopen weekend. Manchester United won met 2-1 van Chelsea, mede dankzij een vroege rode kaart van de bezoekers. Ook de thuisploeg maakte de wedstrijd niet met elf man af.

Nog niet uit de gevarenzone

'Maar Amorim is nog niet uit de gevarenzone, na al drie wedstrijden verloren te hebben in alle competities. Hij heeft nu het slechtste winpercentage van alle Manchester United-trainers sinds de Tweede Wereldoorlog.'

The Mancunians gaan komend weekend op bezoek bij Brentford, waarna het thuisduel met Sunderland wacht. Twee wedstrijden waarbij Amorim een goede kans maakt om zijn hachje te redden. Daarna wacht de volgende interlandperiode. Volgens Engelse media beslist Manchester United in die weken over zijn toekomst.

Nieuw contract

Vorige week had Amorim nog een ontmoeting met grote baas Sir Jim Ratcliffe, zeer waarschijnlijk over zijn toekomst. De Portugese trainer zei op de persconferentie dat het grappend dat zij spraken over een nieuw contract.

