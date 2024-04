Engelse media vragen zich af: had Arsenal een last-minute penalty moeten krijgen tegen Bayern München?

Arsenal speelde dinsdagavond met 2-2 gelijk tegen Bayern München. Het hád ook 3-2 kunnen worden voor de thuisploeg, als sterspeler Bukayo Saka in de slotseconden een penalty had gekregen. De scheidsrechter wilde er echter niks van weten.

Toch vragen de media in Engeland zich af of het niet toch een penalty was. Rio Ferdinand, oud-verdediger van Manchester United, wist zeker dat de bal wel op de stip had gemoeten. Hij zei als analist van TNT Sports: "Hoe is dat geen penalty? Met de VAR en alles kan ik niet geloven dat er geen strafschop is gegeven."

Ook Saka ging na de wedstrijd nog verhaal halen bij scheidsrechter Glenn Nyberg. Overigens was de Nederlander Pol van Boekel de VAR van dienst. Harry Kane speelde namens Bayern München en zag op het veld hoe Saka over het been van Bayern-keeper Manuel Neuer viel. Hij zei na afloop: "Het is 50/50. Als ik bij hem in het team had gezeten, had ik ook geroepen dat het een penalty was."

Scheidsrechter Nyberg krijgt steun uit onverwachte hoek. Oud-Arsenal-spits Ian Wright was duidelijk op X: "Geen penalty in mijn ogen. Werk te doen in München." Op sociale media is de discussie of Saka opzettelijk zijn been in de richting van Neuer houdt, zodat hij er overheen kan vallen.

Bayern München - Arsenal

Na de 2-2 in Londen staat volgende week woensdag de return in Duitsland op het programma. De wedstrijd begint op 17 april om 21:00 uur.