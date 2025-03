Engelse oud-topvoetballer in opspraak door pikante foto's na avondje uit

De handdoek is gegooid in Eindhoven. De titelstrijd is wat PSV betreft over en uit. In Amsterdam willen ze daar nog niet over spreken, maar dat is uiteraard voor de bühne. De fans scandeerden het al wel, Ajax-held Davy Klaassen vond dat dan wel weer mooi voor ze. De formule van Francesco Farioli werkt, en leek in Eindhoven even geëvolueerd. Ajax gaat in één rechte lijn naar de 37e titel in de historie.