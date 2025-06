De Engelse topspeler James Maddison heeft groot nieuws gedeeld via zijn social media. De speler van Tottenham Hotspur wordt voor de tweede keer vader van een tweeling.

Maddison en zijn vrouw Kennedy Alexa zijn al ouders van drie kinderen, waarvan een dus al een tweeling is. In 2020 kwam het stel bij elkaar en nog geen jaar later mochten ze al hun eerste kindje verwelkomen genaamd Leo. In de zomer van 2023 kende het stel een enorm succesvolle periode. Maddison maakte de overstap van Leicester City naar Tottenham Hotspur en zijn vrouw beviel van hun tweeling genaamd Delilah en Rome.

Tijdens de vakantie van het stel delen ze prachtige beelden via hun Instagram. Daarbij zit ook een foto van Maddison, Alexa, hun drie kinderen en een rits foto's van hun aankomende tweeling. De kans dat je als stel twee tweelingen krijgt is zeer klein. Bij ongeveer één op de 50.000 stellen komt het voor dat je twee keer achter elkaar een tweeling krijgt.

Maddison twins part 2

Bij het Instagram-bericht stond Maddison twins part 2, doelend op de achternaam van de 28-jarige voetballer. Op haar social media laat Alexa weten zich 'meer dan gezegend te voelen' en ze zegt 'laat de chaos maar komen'. De reacties onder de foto zijn zoals vanzelfsprekend zeer lovend. Zo wordt het stel gefeliciteerd door bekende voetballer Micky van de Ven en Jordan Henderson. Ook een hoop andere ploeggenoten en spelersvrouwen feliciteren het stel met hun aanstaande gezinsuitbreiding.

Tottenham Hotspur

Met Tottenham Hotspur kende Maddison een teleurstellend jaar, dat toch nog op een mooie manier eindigde. De Engelse club eindigde als zeventiende in de Premier League, een plek boven de degradatiestreep. Toch gaan de Spurs volgend jaar de Champions League in, want in de finale van de Europa League werd Manchester United verslagen, waardoor de Londense club na jaren van droogte weer een prijs aan de trofeeënkast mocht toevoegen.