De man die in mei inreed op feestende supporters van Liverpool heeft bij de start van zijn proces 31 aanklachten ontkend. De fans vierden de landstitel van de ploeg van Arne Slot. De verdachte was dinsdag in tranen bij de rechtszaak.

De 54-jarige heeft de aanklachten ontkend, waaronder zwaar lichamelijk letsel, opzettelijke verwonding en gevaarlijk rijgedrag. Tijdens zijn eerste hoorzitting bij de rechtbank van Liverpool op 30 mei beweerden aanklagers dat Doyle "zijn voertuig opzettelijk als wapen had gebruikt" en "opzettelijk op mensen had gereden".

Liverpool won vorig seizoen onder leiding van trainer Slot voor de twintigste keer de Engelse landstitel en vierde dat met een parade voor honderdduizenden fans. Sommige wegen in het centrum waren afgesloten voor normaal verkeer om de parade te laten passeren. Volgens de eerste politie-informatie zou de 54-jarige verdachte in zijn voertuig een ambulance hebben gevolgd door de afgesloten Water Street toen de politie een pad vrijmaakte voor een medisch noodgeval. Daarna reed hij in op het publiek. Er vielen geen doden, maar 50 mensen moesten in het ziekenhuis worden behandeld.

Tranen

De man, die woont in een buitenwijk van Liverpool en drie kinderen heeft, zit sinds zijn arrestatie in hechtenis. Bij het begin van het proces veegde hij tranen weg en hield hij zijn hoofd in zijn handen toen juryleden van de Liverpool Crown Court werden beëdigd om de zaak tegen hem te behandelen. Zijn proces - voor een jury van vijf vrouwen en zeven mannen - zal naar verwachting drie tot vier weken duren.

Rechter Andrew Menary stuurde de juryleden vroeg naar huis en zei dat ze woensdag terug moesten komen. Naar verwachting zullen de aanklagers de zaak openen met een samenvatting van hun bewijsmateriaal.

