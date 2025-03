Enorme verbazing bij John van 't Schip na dramatisch debuut: 'Misschien kan alleen Messi zich dat veroorloven'

John van 't Schip had zijn eerste interlands als bondscoach van Armenië vast anders voorgesteld. Over twee duels werd met pijnlijke cijfers verloren van Georgië in de Nations League. Om die reden verontschuldigde Van 't Schip zich tegenover de bevolking van het land.

"Ik wil mijn excuses aanbieden aan het Armeense volk voor deze wedstrijd en dit resultaat. Het is onacceptabel", sprak hij op een door sportzender Sportaran uitgezonden persconferentie na de afstraffing met 6-1 in Tbilisi, waardoor er over twee wedstrijden met 9-1 werd verloren.

"Het kwam vooral door individuele fouten van onze spelers. Georgië is een sterk team en straft zulke fouten genadeloos af. Bovendien spelen de Georgiërs bij clubs in sterke competities en de Armeense spelers niet. Ze waren geen eenheid. Als nieuwe coach kon ik niet al die problemen in een paar dagen al wegnemen", zei de oud-international, die sinds 1 maart bondscoach van de Armeense voetballers is.

'Misschien kan alleen Messi zich dat veroorloven'

Van 't Schip stelde talent Grant-Leon Ranos niet op in de basis, waarna de aanvaller besloot meteen terug te keren naar zijn Duitse club Kaiserslautern. "Ik heb nog nooit een speler meegemaakt die zulke voorwaarden stelde. Misschien kan alleen Messi zich dat veroorloven."

John van 't Schip nam halverwege 2024 afscheid van Ajax en werd in februari van dit jaar aangesteld als bondscoach van Armenië. In het verleden was hij onder andere trainer van PEC Zwolle en het nationale team van Griekenland.