Eredivisie-cultheld gooit het roer volledig om: 'Dat is de grote droom'

Melvin Platje wordt op Bali beschouwd als een koning, maar inmiddels speelt hij al drie jaar op de Nederlandse semi-amateurvelden bij AFC. De ex-profvoetballer heeft een aardig zakcentje verdiend in zijn carrière, maar richt zich nu op een maatschappelijke carrière. Toch koestert hij nog steeds een droom die deels verbonden is met Indonesië. "Dat willen we nooit meer opgeven", zegt Platje.

Platje beleefde vier succesvolle jaren in Indonesië, waar hij uitkwam voor Bali United en Bhayangkara. Bij de eerstgenoemde club groeide hij uit tot een held door de club eerst uit de degradatiezone te halen en een jaar later zelfs naar het allereerste kampioenschap in de geschiedenis te leiden. Toch besloot hij uiteindelijk Indonesië achter zich te laten. Waarom? "Voor mijn ouders, kinderen en broertjes", stelt de oud-spits tegen Sportnieuws.nl. "Bali kan altijd nog."

Dé droom van Platje

De 36-jarige aanvaller van AFC praat vol enthousiasme over zijn band met Bali, dat hij voor altijd als zijn tweede thuis ziet. "Ik zal er altijd terugkomen. Ik heb daar meerdere villa's en hoop in de toekomst een beetje de balans te vinden tussen Nederland en Bali", vertelt de wereldreiziger van weleer. "Misschien tien maanden Nederland en dan twee maanden daar. Dat is de grote droom. Of misschien wel 6 om 6, als we ons dat op een gegeven kunnen permitteren."

"Het is wel onze tweede plekje geworden, Bali. Het is natuurlijk wel ver vliegen, maar het is een fantastisch eiland. Ik ben in zoveel landen geweest en Bali is gewoon het mooiste dat ik ooit heb gezien. Qua alles: mensen, eten, leven. Alles wat je wil heb je daar", vervolgt Platje zijn lofzang. "Maar we willen ook stabiliteit in ons leven. Mijn kinderen wil ik op een Nederlandse school hebben, dus vandaar ook de terugkeer."

Druk leventje naast AFC

Platje heeft inmiddels zijn leven weer helemaal op de rit. "In het begin moest ik écht zoeken. Overdag deed ik helemaal niets", blikt Platje terug. Tegenwoordig runt hij een voetbalschool, traint drie keer per week bij AFC, speelt een wedstrijd in het weekend én heeft plannen met een voetbalagency. "Bij de voetbalschool begonnen we met zestien kids. Nu hebben we er al 75 én een wachtrij met zo'n dertig kinderen. Daar ben ik wel trots op, want dat betekent dat ik het goed doe op het veld."

Voor de oud-prof kwam zijn Mp7 Voetbalschool niet uit het niets. "Ik vind het altijd al héél leuk om met kinderen te werken, vooral op sportgebied. Tegenwoordig zitten ze alleen op de computer, iPad en Playstation. En dat uurtje dat ze bij mij zijn, werken ze keihard. En ik weet ook dat het automatisch goed is voor een kind, op een goed niveau te trainen. Dat gaat tot nu toe heel goed."

Jongens naar het profvoetbal helpen

De energie en passie die hij haalt uit zijn eigen voetbalschool zet hij ook in bij het begeleiden van jonge voetballers bij AFC, die dromen van het profvoetbal. "Die jongens even lekker aanpakken af en toe. Ze moeten wel weten: je moet presteren als je naar een hoger niveau wilt. Half werk is niet genoeg."

"Bij AFC heb je jongens als Wessel Been en Sven Ederveen, die zijn gretig. Ik probeer ze écht te helpen. Als je de top wilt bereiken, moet je extra trainen en extra gas geven. Twee keer per week trainen is niet genoeg, je moet meer doen voor jezelf. Dat probeer ik die gasten mee te geven", zegt Platje, die zelf weigert om te denken aan stoppen. "Waarom zou ik? Zolang ik fit ben, ga ik niet de handdoek in de ring gooien."