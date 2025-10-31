Keeper Kostas Lamprou stond eerder deze week onder de lat bij NAC tegen Heerenveen. Het werd in Friesland 3-3 en een deel van de NAC-aanhang was niet te spreken over het optreden van Lamprou. Dat lieten ze op een heel nare manier weten.

NAC-trainer Carl Hoefkens gaf Lamprou een kans om te laten zien dat hij en niet vaste doelman Daniel Bielica onder de lat van de Bredase club moet staan. Maar Lamprou ging niet vrijuit bij enkele momenten.

Zijn inbox op Instagram stoomde vol met haatrdragende en regelrecht bedreigende berichten. Daarop nam hij het besluit om zijn profiel op privé te zetten. " Dat klopt, ja. Ik heb dat moeten doen", zegt hij tegen Voetbal International.

Ziektes

Hij legt uit wat hij binnen kreeg: "Je krijgt allerlei ziektes toegewenst. Daarna krijg je weer een bericht met je adres: “Ik weet waar je woont”, “Ik weet waar je vrouw werkt”, dat soort dingen."

"Ik heb er geen zin in. Je mag alles van mij vinden. Een mening op basis van kwaliteiten hoort er ook bij. Maar als het bedreigingen worden, als het persoonlijk wordt of als je privé-omgeving erbij betrokken wordt, dan is het moeilijk om het nog te verwerken."

Bizar

Het is makkelijk gezegd dat je online haat gewoon moet negeren en van je af moet laten glijden. In de praktijk is dat niet zo eenvoudig. " 100 procent", zegt de doelman.

"Ik ga er niet over liegen. Ik heb genoeg meegemaakt in mijn leven. Ik ben een mens, ik heb emoties. Dit alles doet wel wat met me. Ik heb een slechte wedstrijd gespeeld, dat zeker. Maar sommige mensen vuren zoveel pijlen op een mens af, te bizar voor woorden. Bizar én kansloos."

