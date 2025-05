Erik ten Hag hint op terugkeer in voetballerij: 'We zijn op een leeftijd...'

Erik ten Hag zit inmiddels enkele maanden zonder werk, maar vermaakt zich opperbest. Tóch lijkt een terugkeer in de voetballerij niet lang op zich te laten wachten. Hij wordt gezien als dé nieuwe hoofdtrainer bij Bayer Leverkusen. "Het is nu even anders" vertelt Ten Hag tegen Sportnieuws.nl, verwijzend naar het feit dat hij al sinds 1989 onafgebroken in het profvoetbal actief is.

Ten Hag werd in oktober ontslagen bij Manchester United. Hoewel de 55-jarige trainer zijn lippen stijf op elkaar houdt over zijn toekomstplannen, lijkt hij te hinten op een snelle rentree in het voetbal. "Ik doe héél veel leuke dingen, maar kijk nu ook van buitenaf naar die dynamische, opportunistische voetbalwereld. Daar willen we allemaal bij zijn, want het is fantastisch", zegt Ten Hag.

Mist Ten Hag het trainersvak?

De voormalig coach van onder meer Manchester United, Ajax en Bayern München II geeft toe dat hij de wedstrijdspanning van de voetballerij wel mist. "Ja, ja, ja natuurlijk", lacht Ten Hag. "Uiteindelijk ben ik nu op een leeftijd dat we allemaal iets willen bereiken. Het is geweldig om ergens bij betrokken te zijn waar ook écht iets op het spel staat."

Ten Hag stond zaterdagavond al even langs de zijlijn als trainer bij een wedstrijd tussen de All Stars van FC Twente en Schalke'04. Maar was dit nou zo’n wedstrijd waar écht iets op het spel stond? "Haha, dat geldt voor elke wedstrijd", vervolgt hij. "Ik weet alleen niet of dat bij deze specifieke wedstrijd ook het geval was."

Leven 'zonder' voetbal

De voormalig middenvelder maakte in 1989 zijn debuut voor FC Twente. Nooit eerder was hij meerdere maanden niet werkzaam in het profvoetbal. "Ik heb het helemaal naar mijn zin, hoor. Het is nu alleen even anders, omdat ik de afgelopen 22 jaar fulltime betrokken was bij het voetbal, eerst als speler en daarna in verschillende functies. Het is een nieuwe ervaring om het voetbal nu van buitenaf te bekijken, maar het is ook fijn om tijd te hebben voor andere leuke dingen."

Waar houdt Ten Hag zich nu, zonder voetbal, mee bezig? "Mijn vrouw en ik fietsen veel. Ik vermaak me prima. Ik heb genoeg bezigheden waar ik energie van krijg. Maar ik ben ook iemand met veel energie, en die moet ik ergens kwijt", vertelt Ten Hag. En hoe vinden zijn vrouw en kinderen het dat hij nu veel thuis is? "Ik kan me prima terugtrekken, hoor", zegt hij met een lach.

Meermaals gespot in stadions

Hoewel Ten Hag momenteel werkloos is, wordt hij nog altijd vaak gespot in voetbalstadions. Zo was hij meerdere keren aanwezig bij wedstrijden van Heracles Almelo en woonde hij ook de Italiaanse topper tussen AS Roma en Juventus bij, wat meteen leidde tot allerlei speculaties. "Dat doe ik vooral als voetballiefhebber, maar ook om het voetbal eens van buitenaf te kunnen bekijken. Vanuit een professioneel oogpunt vind ik dat namelijk belangrijk", legt Ten Hag uit.

Gesprekken met Bayer Leverkusen

Leverkusen is alvast druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Hoewel Xabi Alonso de ploeg vorig jaar kampioen maakte, lijkt de kans groot dat hij aan het einde van dit jaar afscheid neemt, mogelijk voor een avontuur bij Real Madrid. Volgens het Duitse medium Kicker zou Bayer Leverkusen zelfs al 'concrete gesprekken' hebben gevoerd met Ten Hag.

Ten Hag is niet de enige kandidaat bij Leverkusen. Ook voormalig PSV-trainer Roger Schmidt, wordt genoemd. Toch lijkt de kans groter dat Ten Hag het stokje overneemt, aangezien er in Duitsland wordt gespeculeerd dat er reeds gesprekken met hem hebben plaatsgevonden. Voor Schmidt is dat tot op heden niet het geval. De keuze van Leverkusen is echter vooral afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen tussen Xabi Alonso en Real Madrid.