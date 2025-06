Erik ten Hag jaagt op nieuwe Oranje-international in Leverkusen na vertrek Jeremie Frimpong

Erik ten Hag heeft Oranje-international Mark Flekken bijna binnen bij Bayer Leverkusen. Vanwege het vertrek van Jeremie Frimpong naar het Liverpool van Arne Slot was er kortstondig geen Nederlandse inbreng meer bij de Duitse club. Daar moet de Nederlandse doelman verandering in gaan brengen.

Bayer Leverkusen heeft de afgelopen jaren regelmatig Nederlandse spelers onder contract gehad. Door het vertrek van Frimpong naar Liverpool kwam daar een einde aan, maar daar maakte Ten Hag korte metten mee. Een paar dagen na het vertrek van de Oranje-international, wordt duidelijk dat de Nederlandse trainer doelman Flekken van het Engelelse Brentford naar Duitsland gaat halen. Diverse Engelse en Duitse media melden dat de transfer rond is.

Peter Bosz looft keuze voor Erik ten Hag en voorziet Arne Slot-scenario bij Bayer Leverkusen Erik ten Hag werd afgelopen maandag officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. De Nederlander heeft flinke schoenen te vullen, want Xabi Alonso bracht de Duitse club terug aan de top van de Bundesliga. PSV-trainer Peter Bosz denkt dat zijn oude club een goede keuze heeft gemaakt met Ten Hag.

Afrondende fase

De overgang van de 31-jarige Limburger zou zich in een afrondende fase bevinden. Er zou een mondeling akkoord zijn en de doelman moet alleen nog de medische keuring ondergaan, voordat hij zijn handtekening zal zetten onder een contract van meerdere jaren. De Nederlandse doelman is geen onbekende in Duitsland; eerder kwam hij al uit voor Alemannia Aachen, Greuther Fürth, MSV Duisburg en SC Freiburg. Met laatstgenoemde club kwam hij al eerder uit in de Bundesliga.

Arne Slot kan Erik ten Hag enorm dwarszitten: leegloop dreigt bij Bayer Leverkusen na vertrek sterkhouder Erik ten Hag tekende deze week een contract bij Bayer Leverkusen en krijgt daar dus de kans om zich te revancheren voor zijn ontslag bij Manchester United. Het belooft echter een loodzware taak te gaan worden, want bij de Duitse topclub dreigen de nodige sterkhouders te vertrekken. Jonathan Tah is de eerste, maar er volgen er waarschijnlijk nog een aantal en daar speelt Arne Slot ook een rol in.

Leverkusen zou 10 miljoen euro betalen voor de komst van de Nederlander, die daarmee de eerste aanwinst van Ten Hag bij de Duitse club is. Met Brentford werd Flekken tiende in de Premier League. Geen wonder dus dat Ten Hag zijn oog heeft laten vallen op de Limburger, die bij hetzelfde management als hij zit aangesloten. De doelman meldt zich daarnaast dinsdag bij Oranje. Bij afwezigheid van Bart Verbruggen zal hij de eerste twee WK-kwalificatieduels spelen.

Kampioensfoto zorgt voor ophef rondom Liverpool-ster: 'Gakpo moet hier gewoon van wegblijven' Cody Gakpo, een van de drie Oranje-internationals van Liverpool, heeft onlangs voor ophef gezorgd met een opvallende foto op zijn Instagram. Na het winnen van het kampioenschap met Liverpool poseerde Gakpo op de kampioensbus met een grote sigaar in zijn mond. De foto viel niet bij iedereen in goede aarde. "Dat vind ik anders dan dat je het zelf promoot", stelt Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.