De eerste wedstrijd van Erik ten Hag als trainer van Bayer Leverkusen eindigde vrijdag in een drama. De Nederlandse oefenmeester zag zijn ploeg er weinig van bakken tegen een jeugdteam van het Braziliaanse Flamengo. Het werd 5-1 en in het buitenland is de kritiek spijkerhard.

In Zuid-Amerika won het Onder 20-team van Flamengo met grote cijfers. In het iconische stadion Maracanã vloog de eerste bal er al na anderhalve minuut in en voor rust vlogen er al vier achter het doel waar de Nederlandse keeper Mark Flekken begon. Uiteindelijk zou het dus 5-1 worden.

Groot nieuws in Duitsland en Engeland

De opvallende afstraffing is ook groot nieuws in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar kennen ze hem natuurlijk nog als manager van Manchster United. In oktober werd Ten Hag na iets meer dan twee seizoenen ontslagen na een verliespartij tegen West Ham United. The Sun is hem echter nog niet vergeten. "Het is zeker niet de start waarop Ten Hag had gehoopt, ondanks het feit dat Leverkusen spelers als Florian Wirtz, Jeremie Frimpong en Jonathan Tah kwijtraakte."

The Daily Mail zag het ook met lede oog aan. "Ten Hag ondergaat een nachtmerrie", zo omschriijft het tabloid de nederlaag. "De periode van Ten Hag bij Leverkusen is rampzalig begonnen met een vernederende 5-1 nederlaag."

'Ten Hag begint met debacle'

In Duitsland zijn ze nog een tikkie strenger voor onze landgenoot. Het Duitse 1und1 spreekt van een blamage. "Leverkusen maakt zich belachelijk in eerste vriendschappelijke wedstrijd", zo kopt de website. "Ten Hag zag zijn team zwak presteren in zijn eerste oefenwedstrijd als coach." BILD sluit zich daar bij aan: "Ten Hag begint met een decable!"

Na de succesvolle jaren onder Xabi Alonso, onder wie de titel en de beker in 23/24 werden gewonnen, deelt BILD alvast een ferme waarschuwing uit de Nederlander. "De ondermaatse prestatie laat zien hoeveel werk Alonso's opvolger bij Die Werkself zal moeten verzetten."

Bekende nieuwe spelers

Gelukkig heeft Ten Hag nog wat tijd om de boel aan te scherpen. Pas over meer dan een maand staat de eerste wedstrijd in de Bundesliga op het programma. Op 23 mei speelt Leverkusen in eigen huis tegen Hoffenheim. De club verkocht voor veel geld onder meer Wirtz en Frimpong, maar kreeg daar ook wat spelers voor terug. Malik Tillman, voor een smak geld overgenomen van PSV, is eenv an hen. Ook de Nederlandse keeper Flekken is nieuws.

Alles over Bundesliga

