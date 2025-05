'Erik ten Hag staat voor terugkeer als trainer: concrete gesprekken met topclub lopen'

Erik ten Hag voert concreten gesprekken met Bayer Leverkusen. Dat melden verschillende media de voorbije periode. De Nederlander zou een belangrijke kandidaat zijn om Xabi Alonso op te volgen.

Leverkusen is alvast op zoek naar een nieuwe trainer voor komend seizoen. Alonso maakte de ploeg vorig seizoen kampioen, maar de kans lijkt levensgroot dat hij aan het eind van dit jaar vertrek. Real Madrid neemt van de huidige trainer Carlo Ancelotti en de oude club van Alonso zet alles op alles om de Spanjaard als nieuwe coach aan te stellen. De voormalig middenvelder zou deze transfer ook zien zitten en de kans lijkt groot dat de deal spoedig rondkomt.

Sky Sports Deutschland berichtte begin mei al over de interesse en volgens The Athletic is het inderdaad zo dat Ten Hag op het verlanglijstje staat.

Rondom de transfer van Alonso is nog niets zeker, maar Leverkusen wil zich toch alvast voorbereiden op een vertrek. Er is al een lijstje met mogelijke opvolgers bij de Duitse club en Ten Hag zou bij de topkandidaten op die lijst horen. De laatste Nederlandse coach die Leverkusen onder zijn hoede had, was Peter Bosz. De PSV-coach was van 2018 tot en met 2021 in totaal 2,5 jaar actief bij de club

Leverkusen gaat zelfs al zo ver dat er zelfs al 'concrete gesprekken' zijn gevoerd met Ten Hag. De Nederlander is dus niet de enige kandidaat voor de positie, maar met hem zijn dus al wel gesprekken gevoerd. Onder andere Roger Schmidt (oud-coach van PSV) werd ook genoemd voor de positie van coach in Leverkusen, maar met hem is bijvoorbeeld nog niet gesproken. Een mogelijke trainersjob van Ten Hag in Leverkusen hangt dus wel af van de onderhandelingen tussen Alonso en Real Madrid.

Sportnieuws.nl sprak onlangs in Nederland met de veelbesproken oud-coach van Manchester United. In een interview gaf hij aan in ieder geval weer uit te kijken naar een baan in de voetballerij.

Leverkusen kende vorig seizoen het meest succesvolle jaar uit de clubgeschiedenis met de winst van de Duitse beker en de titel. Dit seizoen moet de club van Alonso Bayern München wel voor zich dulden.

