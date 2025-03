Erling Haaland geeft miljoenen uit aan zeldzame en supersnelle auto

Erling Haaland heeft zijn luxe autocollectie uitgebreid met een zeldzaam exemplaar. De aanvaller van Manchester United tekende afgelopen winter een miljoenencontract en weet wel waar hij zijn centjes aan moet uitgeven.

Haaland zou 4 miljoen pond hebben neergelegd voor een supercar. Het gaat om een Bugatti Tourbillon. Er zijn slechts 250 exemplaren van die auto gemaakt. Het model komt uit 2024.

Topsnelheid

De wagen is behoorlijk snel. Hij gaat van 0 naar 100 kilometer per uur in 2 seconden. De topsnelheid is 445 kilometer per uur. Ook het uiterlijk van de auto is mooi met bijvoorbeeld vliegende deuren. Maar naar verwachting zal Haaland nog meer geld uitgeven aan het customizen van de auto.

De Bugatti Tourbillon. Getty Images

Bij de aanschaf van de Bugatti kreeg de 24-jarige Noor hulp van miljardair en autoverzamelaar Ole Ertvaag. Die is fan van Manchester City en heeft een seizoenskaart van de club.

Autocollectie

Haaland heeft al een uitgebreide autocollectie zo staan er een Mercedes AMG, een Ferrari Monza SP2, een Rolls-Royce Cullinan, een Range Rover Sport en een Audi RS6 Avant Quattro in zijn garage. Recent kocht hij ook nog een feloranje Porsche 911 GT3.

Miljoenencontract

Haaland tekende in januari bij tot 2034 bij Manchester City. De 24-jarige verdient nu 500.000 pond per week bij de Premier League-club. Dat komt neer op 26 miljoen per jaar.

De spits is dan ook een belangrijke waarde in de ploeg. Sinds zijn komst in 2022 scoorde hij 84 keer in 94 wedstrijden. Hij werd twee keer landskampioen en won de Champions League met City.

Noorwegen

Momenteel is Haaland bij de nationale ploeg van Noorwegen. Het team speelt zaterdag in de WK-kwalificaties tegen Moldavië. Na de interlandperiode staat voor City de kwartfinale van de FA Cup op het programma tegen Bournemouth.

