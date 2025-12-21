Ivan Perisic is op merkwaardige wijze tegen een gele kaart aangelopen. In het duel met PSV tegen FC Utrecht scoorde hij de 2-1 uit een corner van Joey Veerman. Hij was daar kennelijk zo blij mee dat hij zijn shirt uit trok. Een opmerkelijke actie van de ervaren Kroaat.

Hij zal wel erg blij geweest zijn met het feit dat PSV een succesvol jaar winnend lijkt af te sluiten, dankzij zijn doelpunt. Want om precies op dit moment zijn shirt uit te trekken is zeer opmerkelijk. De belangen zijn niet zo groot voor PSV, met een voorsprong van 9 punten op de nummer 2 Feyenoord.

Daarbij kent PSV ook helemaal geen geweldige wedstrijd tegen FC Utrecht. Ze kwamen in de eerste helft achter na een mindere periode. Mike van der Hoorn kopte toen de 1-0 binnen voor FC Utrecht waardoor PSV met een achterstand de rust in ging. Na rust scoorde Ricardo Pepi al gauw de gelijkmaker en Perisic dus de 2-1. Hij kreeg wel geel van Bas Nijhuis vanwege het uittrekken van zijn shirt. Een onnodige gele kaart. Even later ging hij onder een luid fluitconcert van het veld.

Record

Het kan ook zijn dat Perisic op de hoogte is van het aanstaande record voor PSV. Bij winst boekt PSV de veertiende uitzege op rij. Dat lukte nog geen ploeg in de Eredivisie. Het oude record is ook al in handen van de Eindhovenaren. In 2016 wonnen ze, net als dit jaar, 13 keer op rij. Die reeks is bij een overwinning dus verbroken.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.