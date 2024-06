Estavana Polman beleeft EK-succes van dichtbij: 'In Roemenië is dit gigantisch'

Estavana Polman kijkt uit naar komende dinsdag, wanneer Nederland en Roemenië tegenover elkaar staan op het EK voetbal. De handbalster woont vanwege haar carrière in Roemenië en zo komen er dus ineens twee werelden samen.

Zij gaat namelijk met Rafael van der Vaart, die wel weet hoe het is om op een EK voetbal te spelen. In 2008 stond hij zelfs met Oranje tegenover Roemenië in de groepsfase, maar Van der Vaart speelde toen niet. Het Nederlands elftal won destijds met 2-0.

Polman - die in de Roemeense hoofdstad Boekarest woont - noemt het 'te gek' dat Nederland en Roemenië weer tegenover elkaar staan. "Dit is voor de Roemen wel écht groot", zegt zij bij Shownieuws. "Ze zijn er weer bij sinds een lange tijd en dan óók nog eens tot hier komen."

'In Roemenië is dit gigantisch'

Het is de eerste keer sinds 2016 dat Roemenië op een eindtoernooi staat. Dat was destijds ook een EK en toen strandden de Roemenen in de groepsfase. Nu werd het koploper in een poule met België en speelt het dus de achtste finale. "En dan ook nog eens tegen Nederland", is Polman enthousiast. "In Roemenië is dit gigantisch: hoe het hier leeft, hoe het hier speelt. Iedereen is door het dolle heen. Ik vind het écht leuk, dat ze tegen elkaar spelen."

Polman zal de wedstrijd zonder Van der Vaart moeten kijken, want hij is bij EK-wedstrijden van Oranje analist bij de NOS. De twee hebben samen een dochter sinds 2017, dus Polman hoeft niet alleen naar de achtstefinalewedstrijd te kijken.

Van der Vaart geldt overigens als een 'held' in Boekarest, vertelde Polman eerder. In gesprek met Helden zei ze: "Boekarest is prachtig. Er zijn veel parken en hippe restaurants. De mensen zijn aardig. Jesslynn gaat naar een geweldige Britse school. En Raf is echt een held hier. Dat is zo leuk om te zien."

