Europees voetbal én bekerwinst: in Deventer was het bijna te mooi om waar te zijn, maar het sprookje van Go Ahead Eagles krijgt dit seizoen een nieuw, spannend hoofdstuk. Toch dreigt succes een dure prijs te hebben: met een nieuwe, onervaren trainer aan het roer, het mogelijke vertrek van de sterspelers én een loodzwaar programma. Voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink legt de situatie bloot.

Go Ahead Eagles beleefde vorig seizoen een droomjaar: plek zeven in de Eredivisie én als kers op de taart de bekerwinst ten koste van AZ. Die historische prestatie levert minimaal acht Europese wedstrijden op, maar dat succes kent ook een forse schaduwkant. De kans dat de uitblinkers van vorig seizoen blijven is klein, terwijl ook de belangrijke spillen in de trainersstaf zijn vertrokken. Daar bovenop komen de acht extra Europese duels, die een flinke weerslag gaan hebben op de prestaties in de competitie.

Brein achter het succes vertrokken

Met het vertrek van trainer Paul Simonis en rechterhand Frank Berghuis, volgens insiders bij Eagles het brein achter het succes, is de club ineens een flink deel van het fundament kwijt. Ook de transfers van motor op het middenveld Enric Llansana en smaakmaker Oliver Antman zijn een fikse aderlating, terwijl de Europese belangstelling voor Jakob Breum ook aanhoudt. Bij een vertrek van hem is de klap niet te overzien.

Onervaren trainer voor de leeuwen

Met Melvin Boel heeft Go Ahead Eagles gegokt op een onervaren hoofdtrainer die direct in het diepe wordt gegooid. Zijn cv beperkt zich tot een jaar bij FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie en de jeugd van Feyenoord. Boel staat nu aan het roer en wordt geconfronteerd met een loodzware opdracht, vooral door het Europees voetbal én de dreigende uittocht van dragende krachten.

Ernstig defensief vraagteken

Aanvallend lijkt het elftal nog prima op orde, mits in ieder geval Breum behouden blijft én een vervanger wordt gehaald voor Antman. Lukt dat niet, dan is de spoeling voorin opeens flinterdun. Maar verdedigend was het in de voorbereiding ook al teleurstellend. Wedstrijden tegen Helmond Sport (1-1), Al-Duhail (4-2 winst) en Apollon Limassol (0-2 verlies) onderstrepen dat de verhoudingen verre van optimaal zijn. In de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV was het uitermate goed voor elkaar, maar als ze het spel moeten gaan maken wordt het heel lastig.

Verwachting: handhaving het ultieme doel

Met een onervaren trainer, het Europese programma en het dreigende verlies van sleutelspelers moeten de verwachtingen stevig worden getemperd in Deventer. Overleven in de Eredivisie wordt de eerste, en misschien wel enige échte doelstelling. Een plek in het linkerrijtje zou gezien de omstandigheden een prestatie van formaat zijn.

