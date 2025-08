FC Utrecht neemt het donderdag op tegen het Zwitserse Servette voor de voorrondes van de Europa League. De opponent van de Domstedelingen maakten maandag echter een ingrijpende beslissing. Servette ontsloeg de trainer.

Het gaat om trainer Thomas Häberli die drie dagen voor het thuisduel met FC Utrecht in de derde voorronde van de Europa League is ontslagen. De coach wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte competitiestart van de club. Servette verloor de eerste twee competitiewedstrijden met 4-1 van St. Gallen en 3-1 van Young Boys.

Servette FC werd door het Tsjechische Viktoria Plzen uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League en verloor ook de eerste twee competitiewedstrijden. De ploeg staat donderdag tegen FC Utrecht onder leiding van Alexandre Alphonse en Bojan Dimic, de voormalige assistenten van Häberli.

Dankwoord

Servette bedankt Häberli op de eigen website voor de goede resultaten in het vorige seizoen, toen de club als tweede eindigde in de Zwitserse competitie. "De club wil hem bedanken voor zijn toewijding en professionaliteit in zijn tijd bij ons op de bank. Het hele team van Servette wens Häberli enorm veel succes in de toekomst van zijn carrière." De 51-jarige coach was eerder al werkzaam bij Young Boys, FC Luzern en FC Basel.

FC Utrecht

FC Utrecht won in de eerste voorronde van de Europa League van Sheriff Tiraspol. De Domstedelingen nemen het daardoor op tegen Servette. De eerste wedstrijd is aankomende donderdag om 20:30 uur in het Zwitserse Genève en de return volgt een week later in de Galgenwaard. Op 21 en 28 augustus zou de eventuele laatste voorronde van de Europa League afgewerkt worden. Als Utrecht ook die ronde doorkomt, dan komen ze op 29 augustus in de loting voor de competitiefase van de Europa League.