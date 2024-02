Everton klimt op ranglijst Premier League na succesvol beroep

Everton kreeg in november van vorig jaar 10 punten in mindering vanwege het overtreden van het Financial Fairplay-reglement. Nadat zij in beroep zijn gegaan, is deze puntenaftrek nu verlaagd naar 6 punten. Hierdoor staat de club per direct twee plekken hoger in de Premier League dan voorheen.

Everton werd eind vorig jaar aangeklaagd door een onafhankelijke commissie, waardoor zij uiteindelijk 10 punten in mindering kregen. De club gaf destijds toe dat de regels zijn overtreden, maar de omvang stond nog wel ter discussie. De club ging in beroep, en met succes.

Rechtvaardigheid voor Everton

Ook wordt de uitspraak teruggetrokken waarin staat dat Everton niet met goeder trouw heeft gehandeld. De club uit Liverpool reageert tevreden op de uitspraak: "Dit besluit, samen met de verlaging van de straf, is een erg belangrijk principieel punt voor de club. De club voelt zich daarom gerechtvaardigd in het doorzetten van het beroep.", zo is te lezen in een verklaring.

De Engelse profclub heeft er 4 punten bij gekregen, waardoor zij van de zeventiende plek naar de vijftiende plek klimmen. Hierdoor komt Everton drie plekken boven de degradatiestreep en is er voor nu even wat lucht gecreëerd.