Anwar El Ghazi gaat aan de slag bij het Spaanse Valencia, zo meldt De Telegraaf. De buitenspeler werd twee jaar geleden ontslagen bij het Duitse Mainz vanwege een verschil van inzicht met de clubleiding en nu biedt de gevallen Spaanse topclub een uitweg.

El Ghazi is op dit moment clubloos, maar hij begon zijn carrière als veelbelovende aanvaller bij Ajax. Hij speelde in de jeugd van Feyenoord, maar in Amsterdam kende hij zijn doorbraak in het eerste elftal. Vervolgens speelde hij bij het Franse Lille, promoveerde hij naar de Premier League met Aston Villa en deed hij het ook goed in zijn tijd bij Everton. PSV kocht hem in 2022 over van Aston Villa, maar in Eindhoven kon El Ghazi niet overtuigen.

Periode bij Mainz

Na zijn tijd bij PSV kwam El Ghazi bij Mainz terecht, maar die samenwerking liep uit op een fiasco. De buitenspeler sprak zich via social media meermaals uit over de oorlog tussen Palestina en Israël, waarbij hij eerstgenoemde openlijk steunde. Daar was Mainz het niet mee eens en de club besloot hem te schorsen. Uiteindelijk werd de schorsing zelfs omgezet naar een definitief ontslag, maar El Ghazi liet het er niet bij zitten.

De buitenspeler startte een rechtszaak en kreeg vervolgens gelijk van de rechtbank. El Ghazi werd volgens de rechter onterecht ontslagen en hij kreeg dan ook een schadevergoeding. De oud-speler van Ajax en PSV doneerde dat geld, een half miljoen euro, aan de hulp voor kinderen in het getroffen gebied Gaza. El Ghazi hield in totaal 1,7 miljoen euro over aan de rechtszaak tegen Mainz.

Valencia

El Ghazi lijkt nu dus aan de slag te gaan bij Valencia. De gevallen Spaanse topclub biedt de buitenspeler een contract voor een jaar aan. Daar gaat hij samenspelen met landgenoot Arnaut Danjuma, de buitenspeler kwam dit weekend over van Girona. Valencia was lange tijd een stabiele club in de top van Spanje, maar door financieel wanbeleid van de eigenaar is de club afgezakt naar de onderste regionen van de Spaanse La Liga.