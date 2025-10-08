Jordan Henderson voetbalde anderhalf seizoen in Nederland voor Ajax. Daarvoor speelde de middenvelder een half jaar in Saoedi-Arabië. Dat had Henderson liever niet gedaan, zo blijkt achteraf.

Henderson doorliep de jeugdopleiding van Sunderland, waar hij ook debuteerde. Maar een grote meneer in de voetbalwereld werd hij bij Liverpool. Met die club won de inmiddels 35-jarige middenvelder alle prijzen die er te winnen vielen, waaronder het landskampioenschap en de Champions League. Als aanvoerder mocht Henderson die grote trofeeën in de lucht steken.

Maar na twaalf seizoenen kwam er een einde aan het gelukkige huwelijk. Henderson koos voor de oliedollars van Al-Ettifaq. "Misschien had ik achteraf gezien andere beslissingen genomen", sprak Henderson bij zijn terugkeer bij de nationale ploeg. "Maar destijds voelde ik me zo. En de beslissing die ik nam, was om veel verschillende redenen, en alleen ik ken die redenen."

Henderson had het moeilijk met breuk

"Ik ga niet liegen, de afgelopen jaren heb ik een paar moeilijke momenten gehad. Het voelde als een breuk toen ik Liverpool verliet", erkende Henderson. Henderson kwam in eigen land onder vuur te liggen. De middenvelder was een van de voorlopers voor de LGBTQ+-gemeenschap en droeg daarom ook de regenboogband. Hij vertrok juist naar een land waar homoseksualiteit strafbaar is.

"Natuurlijk ben ik niet perfect en heb ik in het verleden fouten gemaakt. Natuurlijk zal ik dat in mijn hele carrière blijven doen. Maar ik heb altijd geprobeerd het juiste te doen", aldus de voormalig Ajacied.

Terugkeer bij nationale ploeg

Deze zomer verkaste Henderson van Ajax naar Brentford en keerde hij weer terug in de nationale ploeg, nadat hij onder meer het EK van 2024 miste. In Engeland werd met verbazing gereageerd op de oproep van de 35-jarige, die de kritiek fel pareerde. "Ik heb in de loop der jaren laten zien wat ik voor Engeland kan betekenen en ik speel nog steeds op hoog niveau. Buiten de club mogen mensen denken wat ze willen, de media of wie dan ook", aldus Henderson.

"De belangrijkste mensen zijn de trainer, de technische staf en de spelers. Vraag hen wat zij ervan vinden; of ik een 'cheerleader' ben als ik hier ben. Ik denk niet dat een van de beste trainers van Europa mij alleen daarvoor zou selecteren."

