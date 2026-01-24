Jetro Willems brak als tiener door bij PSV en leek bestemd voor de Europese top. Hij speelde Champions League, werd international en maakte naam in Engeland en Duitsland. Maar blessures en het leven ver van huis temperden die droom. Nu is de linksback helemaal terug in Nederland. Hij kiest bewust voor zijn familie en plezier bij NEC. "Mijn vader zegt altijd: sporten is goed, topsport maakt alles kapot."

Na periodes bij PSV, Eintracht Frankfurt en Newcastle United keerde Willems via Greuther Fürth terug naar Nederland, waar hij uitkwam voor FC Groningen en Heracles. Een laatste buitenlands avontuur bij CD Castellón volgde nog, maar uiteindelijk gaf hij de prioriteit aan zijn gezin. "Ik heb een heel goede tijd gehad, maar uiteindelijk wilde ik terug naar mijn familie en kinderen", zegt Willems tegen Sportnieuws.nl.

'Het is anders dan alleen maar bellen'

De 22-voudig international van het Nederlands elftal hoefde niet lang na te denken toen NEC zich meldde, ondanks interesse van clubs over de hele wereld. "Mijn dochtertje hockeyt op een leuk niveau en mijn zoontje voetbalt bij Feyenoord. Het is toch wel fijn als je vader tenminste één keer per week kan komen kijken", licht de inmiddels 31-jarige Willems toe. "Het is toch anders als je je vader alleen maar kan bellen of tijdens vakanties er is… Het voetballeven is geweldig, maar het is ook moeilijk als je in het buitenland zit."

Gelijkenissen tussen NEC en PSV

Willems is inmiddels een half jaar speler van NEC en voelt zich er zichtbaar op zijn plek, ook al bleef sportief succes tot dusver beperkt. Door een blessure aan het begin van het seizoen kwam hij pas vijf keer in actie, terwijl hij aanvankelijk basisspeler zou zijn. "Ik raakte heel ongelukkig geblesseerd aan mijn knie, dan loop je achter de feiten aan. Maar ik ben er weer."

Hij heeft ondertussen wel een mooi beeld kunnen schetsen van NEC. "Het is een mooie, culturele club met een beetje de vibe van PSV. Niet qua grootte, maar wel de gemoedelijke sfeer en de omgeving. Je bent hier altijd welkom”, gaat Willems verder. Hij kijkt trots op die tijd. "Het was gewoon heel mooi. Dat zijn ook mooie dingen die ik terug kan koppelen aan mijn zoontje, die bij Feyenoord voetbalt. Er zijn wel verhalen, situaties en momenten die je kan vertellen."

Kritiek op Willems

De afgelopen jaren was er vaak kritiek op de fitheid van Willems, maar daar trekt hij zich weinig van aan. "Ik was een aantal jaren geleden niet de fitste, maar dat is door Dick Schreuder veranderd. Hij heeft me laten inzien dat het nu of nooit was", legt Willems uit.

Hij weigert spijt te hebben van bepaalde keuzes. "Ik ben tevreden dat ik nu nog steeds bij NEC voetbal en ben blij met wat ik heb kunnen bereiken", zegt de 22-voudig international. "Natuurlijk hebben mensen wel eens kritiek, maar dan vraag ik hen: noem mij meer mensen die dat ook hebben gedaan?" Met landstitels bij PSV en een beker in Duitsland staat zijn naam in ieder geval in de boeken. "Ik ben toch wel één van die namen, dat kunnen er niet veel zeggen."

Mentale en fysieke druk van topsport

De lessen die hij leerde, neemt hij ook mee als vader. Willems is open over de mentale en fysieke druk van topsport. "Mijn vader zegt altijd: sporten is goed, topsport maakt alles kapot. Daar heeft hij gelijk in. Je ziet hoeveel jongens mentaal moeite hebben om elke dag te presteren, maar ook kritiek verwerken." Ook het lichaam betaalt een prijs. "Vandaag is het goed, maar morgen kan er plots iets zijn met je enkel. En dan zit je er weer twee, drie maanden naast."

Daarom heeft hij zijn zoon nooit nadrukkelijk richting een profcarrière in het voetbal proberen te sturen. "Ik heb altijd gezegd: hopelijk wordt hij geen voetballer”, zegt hij over Zion, die bij Feyenoord onder 9 speelt. "Alleen, ik had er geen grip op. Ze willen uiteindelijk toch doen wat ze het leukste vinden en daarin steun ik ze."

