Gustaf Lagerbielke (25)heeft bij FC Twente meer stof doen opwaaien sinds hij is vertrokken dan toen hij daar speelde. De verdediger werd vorig seizoen door de club uit Enschede gehuurd van Celtic en is inmiddels verkast naar Braga in Portugal.

Gedurende zijn jaartje in Nederland huurde Lagerbielke een huis in Enschede. Alles verliep keurig volgens de regeltjes. Zo had de Zweed zich zoals het hoort ingeschreven bij de gemeente Enschede. Wat hij dan wel weer vergat is om door te geven dat hij de gemeente ging verlaten.

De gemeente Enschede heeft namelijk een lijst gepubliceerd met daarop namen van mensen die spoorloos zijn verdwenen; althans: ze hebben hun laatst bekende adres verlaten zonder bij de gemeente op te geven wat hun vervolgstap is. En dus zoekt de gemeente nu naar "G.J. Lagerbielke, geboren op 11 april 2000."

'Uitgebreid onderzoek'

"De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de plek waar deze personen wonen", is de uitleg die de gemeente Enschede neerpent bij het lijstje. "Uit dit onderzoek blijkt dat wij dit niet weten. De gemeente schrijft daarom deze personen uit. Deze personen staan niet meer ingeschreven in Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen, pensioen en zorg."

De speler krijgt de kans om in januari 2026 nog even in de wachtrij te staan in het stadhuis van Enschede. Braga speelt dan namelijk uit tegen Go Ahead Eagles in de Europa League, dus dan is hij weer in Nederland. Al kan hij natuurlijk ook even mailen. Of de gemeente had iets beter moeten googelen.

Trainer

Terwijl de gemeente dus nog speurt naar de verdwenen voetballer, zoekt FC Twente naar een nieuwe trainer. De ploeg heeft trainer Joseph Oosting al erg snel dit seizoen op straat gezet.

"We zijn ontevreden.". Dat meldt de club op de eigen website. "We zijn ontevreden over de start van de competitie, zowel wat betreft de resultaten als het vertoonde spel. Vorig seizoen zette de neergaande lijn zich in en we zien weinig tot geen verbetering", zegt technisch directeur Jan Streuer.

