Voormalig profvoetballer Theo Janssen stoort zich enorm aan Michael Reiziger. Na de 2-0 zege van Jong Oranje op Oekraïne sprak de bondscoach met Ziggo Sport, maar dat interview schoot bij Janssen in het verkeerde keelgat. "Wat zegt hij in zijn interviews? Zo weinig", aldus een zichtbaar geïrriteerde Janssen.

"We hebben de mensen erop gezet die energie gaven. En die spelers hebben de juiste energie gegeven. Daarin is het geslaagd", prees Reiziger bij Ziggo Sport Thom van Bergen en gelegenheidsmiddenvelder Ryan Flamingo. Volgens Reiziger moet Jong Oranje nu eerst goed herstellen, kijken wat de schade is en zich daarna voorbereiden op de kwartfinale zaterdag tegen Portugal in het Slowaakse Zilina.

Janssen begint uit het niets te lachen als hij het interview van Jong Oranje-trainer Reiziger ziet. "Ik vind hem echt een heel aardige vent en een fantastische voetballer. Maar wat zegt hij in zijn interviews? Zo weinig... Hij zegt dat Thom van Bergen energie heeft gebracht en dat Ryan Flamingo heeft gedaan wat hij verwachtte. Maar waarom zegt hij niet wat hij precies verwacht en wat Flamingo heel goed deed?", vraagt Janssen zich hardop af. "Het is allemaal zó slapjes."

'Werkt prima bij Jong Ajax'

Tot nu toe werkte Reiziger als hoofdtrainer vooral met de beloften van Ajax en Oranje, maar Janssen vraagt zich af hoe de bondscoach zich zou presenteren tegenover een meer ervaren spelersgroep. "Ik denk dat het prima werkt bij Jong Ajax, maar hoe gaat hij dit verhaal brengen bij een team zoals het FC Twente waar ik speelde?", doelt de oud-profvoetballer op zijn tijd bij het kampioenselftal van FC Twente. "Dan hadden wij gezegd: 'Trainer, kom op man.'"

Ziggo-presentator Wytse van der Goot wist de lachers op zijn hand te krijgen met de vraag: "Wat doet het er toe?" Maar Janssen bleef bij kritisch op Reiziger. "Nou, bij Steve McClaren hing ik echt aan zijn lippen als hij begon te praten. Die kon zo mooi vertellen, je was daarna écht geïnspireerd. Dan was ik klaar. En over Van Gaal kun je zeggen wat je wilt. Hij gaat misschien een beetje te ver, maar je was altijd scherp. Daar stond iemand met persoonlijkheid, daar kwam echt iemand binnen. Dat heb je bij Reiziger niet. Misschien komt dat nog, maar dat is er nog niet."

'Inspireren belangrijker dan tacticus zijn'

Van Halst sloot zich volledig aan bij Janssen. "Ik durf te zeggen dat het aspect waar Theo het over heeft, het echt inspireren van je spelers, op dit niveau misschien nog wel belangrijker is dan een supergoede tacticus zijn. Die spelers leren dat ook bij hun clubs wel. Natuurlijk moet je daar ook wel een plan voor hebben, dat begrijp ik allemaal prima. Maar je komt hier bij elkaar, het is een soort van alle grote talenten bij elkaar. En die moet je inspireren en motiveren", sluit Van Halst af.

Jong Oranje tegen Portugal

Voor Jong Oranje wacht aanstaande zaterdag een bijzonder lastige uitdaging tegen topland Portugal. Waar zowel Nederland als Portugal vóór het toernooi tot de titelfavorieten werden gerekend, pakte de groepsfase toch anders uit dan verwacht. Jong Oranje kende een moeizame start en verzamelde slechts vier punten uit drie wedstrijden, met een gelijkspel tegen Finland en een nederlaag tegen Denemarken. Portugal daarentegen sloot de groepsfase overtuigend af als groepswinnaar van poule C met zeven punten.