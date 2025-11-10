Ajax moet sinds deze week op zoek naar een nieuwe trainer nadat er afscheid genomen werd van John Heitinga. Fred Grim neemt voorlopig de honneurs waar, maar er moet nog een definitieve opvolger worden gevonden. Ex-topschaatser Erben Wennemars denkt dat Sarina Wiegman een goede keus zou zijn.

In Amsterdam werd na de verloren Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray (3-0) besloten om afscheid te nemen van Heitinga. De oud-verdediger werd na enkele maanden als Ajax-trainer op straat gezet en Fred Grim werd aangesteld als tussenpaus. Technisch directeur Alex Kroes, die zelf ook zijn positie beschikbaar stelde, gaf al aan dat Grim het seizoen niet zal afmaken en dus moet er een nieuwe coach worden gevonden. Wiegman werd daarbij genoemd.

Wiegman is een van de meest succesvolle Nederlandse trainers ooit in het vrouwenvoetbal. Van 2016 tot en met 2021 was ze trainer van het Nederlands elftal en vier jaar geleden maakte ze de overstap naar het Engelse nationale team. Wiegman werd met de Engelsen twee keer Europees kampioen voetbal en ze is in het land dan ook zeer geliefd. Ze werkte nog nooit als hoofdtrainer in het mannenvoetbal, maar als het aan Wennemars ligt, komt daar binnenkort verandering in.

Erben Wennemars

In het programma RTL Tonight was de oud-topschaatser lovend over Wiegman in het blokje waarin hij de sportweek bespreekt. "Zij zat bij Jinek en daar vertelde ze dat een trainer niet altijd zo hoeft te schreeuwen. Ze zei alleen maar zinnige dingen. Helemaal goed. In de voetbalwereld ben ik dat niet gewend hoor. En dus vind ik eigenlijk en je gaat het er niet mee eens zijn. Afgelopen week kwam er een lijstje naar buiten van mogelijke trainers bij Ajax en daar stond geen vrouw bij. Toen dacht ik: 'de voetbalwereld is eigenlijk een grote egoïstische, optimistische, cynische, conservatieve en negatieve wereld."

Wennemars ziet dat de voetbalwereld van binnen uit niet kan veranderen en noemt daarbij ook Heitinga. De oud-verdediger werd aangesteld mede door zijn Ajax-DNA en uiteindelijk bleek ook hij geen verandering aan te kunnen brengen in de voetbalwereld. Wennemars ziet dan ook Wiegman als 'de enige oplossing' die die verandering wel zou kunnen brengen.